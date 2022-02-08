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https://tr.sputniknews.com/20220208/gayrimenkul-sirketi-metaversete-ofis-acti-1053605911.html
Gayrimenkul şirketi metaverse'te ofis açtı
Gayrimenkul şirketi metaverse'te ofis açtı
Dünyanın gündemindeki yeni gerçeklik olarak öne çıkan metaverse, markaların radarına girdi. Eğlenceden çalışma hayatına, sosyal etkinliklerden alışverişe... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T13:55+0300
2022-02-08T13:55+0300
ekonomi
metaverse
ofis
emlak
şirket
açılış
para
sanal gerçeklik
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2 yıldır metaverse evreniyle ilgili kurum çalışanlarına düzenli eğitim düzenleyen RE/MAX Türkiye, bugün yaptığı açıklamayla Decentraland.org'da ofis açtığını duyurdu. Şirket, satın aldığı arazide açtığı ofisle, bu alanda Türkiye’de pratiğe dökülmüş ilk somut proje olarak öne çıktıklarını belirtti.Ethereum blok zinciri tarafından desteklenen merkeziyetsiz bir sanal gerçeklik platformu olan Decentraland, mevcut metaverse projeleri arasında dünyada ilk sırada yer alıyor. Ayda 6 milyon kişinin ziyaret ettiği metaverse evrenine yatırım yapanlar arasında büyük şirketler bulunuyor. Dünyanın en popüler NFT pazaryeri Opensea’de en çok tercih edilen ürünler arasında yer alan Decentraland.org arsalarında, bugüne kadarki en yüksek satış 2.4 milyon dolar olarak sonuçlandı. Şu anda en düşük arsa fiyatının 15 bin dolardan başladığı proje, metaverse denildiğinde akla gelen ilk evren olma özelliğini koruyor.'Türki̇ye’ni̇n i̇lk metaverse hackathon’una katılacağız'Konuyla ilgili açıklama yapan RE/MAX Türkiye Pazarlama Direktörü Kerem Çiçek, “2 yıldır metaverse evreninde gayrimenkul dikeyinde neler yapabileceğimiz konusunda hem kendimizi eğitiyoruz hem de bu portallarda alım satımları test ediyoruz. Şimdi biraz daha ileri gidip dünyanın en bilinen metaverse evreninde çok şık bir ofis oluşturduk. Türkiye’deki 5 bin RE/MAX çalışanı, metaverse evrenindeki ofisimizde vakit geçirebilecek, müşterileriyle birlikte sanal ofisimizi deneyimleyebilecekler. Toplantılarımızı da artık yavaş yavaş metaverse ofisimize taşıyacak, ayrıca metaverse ve NFT hakkında eğitimler vereceğiz. Mart ayında düzenlenecek Türkiye’nin ilk metaverse hackathon’unda, hem konuşmacı hem jüri üyesi olarak yer alıp bu alandaki bilgi ve deneyimlerimizi anlatacağız“diye konuştu.'Odağımız, metaverse'te fark yaratmak'RE/MAX Türkiye Bölge Müdürü Murat Goldştayn ise “Dünyada 50, Türkiye’de 25 yıllık deneyime sahip RE/MAX’ın adı, gayrimenkul sektöründe her zaman yeniliklerle birlikte anılır. Teknolojiye uyum ve inovasyon, markamızın daima öncelik listesinde yer alır. Sırada geleceğe yatırım yapıp gayrimenkul sektörüyle çok fazla benzerlik gösteren bu yeni dünyada yerimizi almak var. Çok yakında gayrimenkul danışmanlarımızın sahip olduğu metaverse arsalarını sergileyebilecekleri bir alanı internet sitemizde açacağız. Bu proje bizim için yalnızca bir başlangıç. 25. yılda odağımız bu yeni evrende fark yaratan, değer üreten işlere imza atmak olacak. Ülkemizden çıkan, çıkacak her girişimi de bilgi birikimimizle destekleyeceğiz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/43-yasindaki-kadin-metaversete-erkek-avatarlarin-tacizine-ugradim-1053311276.html
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metaverse, ofis, emlak, şirket, açılış, para, sanal gerçeklik

Gayrimenkul şirketi metaverse'te ofis açtı

13:55 08.02.2022
© DHAGayrimenkul şirketi Metaverse'te ofis açtı
Gayrimenkul şirketi Metaverse'te ofis açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© DHA
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Dünyanın gündemindeki yeni gerçeklik olarak öne çıkan metaverse, markaların radarına girdi. Eğlenceden çalışma hayatına, sosyal etkinliklerden alışverişe birçok gerçek hayat deneyiminin dijital benzerinin yaratıldığı sanal evrende RE/MAX Türkiye de ofis açtığını duyurdu.
2 yıldır metaverse evreniyle ilgili kurum çalışanlarına düzenli eğitim düzenleyen RE/MAX Türkiye, bugün yaptığı açıklamayla Decentraland.org'da ofis açtığını duyurdu. Şirket, satın aldığı arazide açtığı ofisle, bu alanda Türkiye’de pratiğe dökülmüş ilk somut proje olarak öne çıktıklarını belirtti.
Ethereum blok zinciri tarafından desteklenen merkeziyetsiz bir sanal gerçeklik platformu olan Decentraland, mevcut metaverse projeleri arasında dünyada ilk sırada yer alıyor. Ayda 6 milyon kişinin ziyaret ettiği metaverse evrenine yatırım yapanlar arasında büyük şirketler bulunuyor. Dünyanın en popüler NFT pazaryeri Opensea’de en çok tercih edilen ürünler arasında yer alan Decentraland.org arsalarında, bugüne kadarki en yüksek satış 2.4 milyon dolar olarak sonuçlandı. Şu anda en düşük arsa fiyatının 15 bin dolardan başladığı proje, metaverse denildiğinde akla gelen ilk evren olma özelliğini koruyor.

'Türki̇ye’ni̇n i̇lk metaverse hackathon’una katılacağız'

Konuyla ilgili açıklama yapan RE/MAX Türkiye Pazarlama Direktörü Kerem Çiçek, “2 yıldır metaverse evreninde gayrimenkul dikeyinde neler yapabileceğimiz konusunda hem kendimizi eğitiyoruz hem de bu portallarda alım satımları test ediyoruz. Şimdi biraz daha ileri gidip dünyanın en bilinen metaverse evreninde çok şık bir ofis oluşturduk. Türkiye’deki 5 bin RE/MAX çalışanı, metaverse evrenindeki ofisimizde vakit geçirebilecek, müşterileriyle birlikte sanal ofisimizi deneyimleyebilecekler. Toplantılarımızı da artık yavaş yavaş metaverse ofisimize taşıyacak, ayrıca metaverse ve NFT hakkında eğitimler vereceğiz. Mart ayında düzenlenecek Türkiye’nin ilk metaverse hackathon’unda, hem konuşmacı hem jüri üyesi olarak yer alıp bu alandaki bilgi ve deneyimlerimizi anlatacağız“diye konuştu.

'Odağımız, metaverse'te fark yaratmak'

RE/MAX Türkiye Bölge Müdürü Murat Goldştayn ise “Dünyada 50, Türkiye’de 25 yıllık deneyime sahip RE/MAX’ın adı, gayrimenkul sektöründe her zaman yeniliklerle birlikte anılır. Teknolojiye uyum ve inovasyon, markamızın daima öncelik listesinde yer alır. Sırada geleceğe yatırım yapıp gayrimenkul sektörüyle çok fazla benzerlik gösteren bu yeni dünyada yerimizi almak var. Çok yakında gayrimenkul danışmanlarımızın sahip olduğu metaverse arsalarını sergileyebilecekleri bir alanı internet sitemizde açacağız. Bu proje bizim için yalnızca bir başlangıç. 25. yılda odağımız bu yeni evrende fark yaratan, değer üreten işlere imza atmak olacak. Ülkemizden çıkan, çıkacak her girişimi de bilgi birikimimizle destekleyeceğiz” dedi.
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