https://tr.sputniknews.com/20220208/gecim-derdi-ve-artan-fiyatlar-kitap-satislarini-vurdu-bu-kosullarda-kitap-artik-bir-luks-tuketim-1053596298.html

Geçim derdi ve artan fiyatlar kitap satışlarını vurdu: ‘Bu koşullarda kitap artık bir lüks tüketim’

Geçim derdi ve artan fiyatlar kitap satışlarını vurdu: ‘Bu koşullarda kitap artık bir lüks tüketim’

Kağıt fiyatları, matbaa ve ulaştırma maliyetleri ile birlikte yayıncılık sektörü de büyük bir krizin içine girmiş durumda. Fiyatların ve geçim derdinin... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T12:20+0300

2022-02-08T12:20+0300

2022-02-08T12:20+0300

ekonomi

kitap

zam

elektrik

su

doğalgaz

yakıt

benzin

motorin

kırmızı kedi yayınevi

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Döviz kurundaki ve enflasyondaki artışla birlikte birçok sektörde olduğu gibi yayıncılıkta da bir ekonomik kriz yaşanıyor. İthal kağıt ve diğer alanlarda gelen zamlarla birlikte kitap, dergi ve gazete basmanın maliyetleri artarken bu artışlar mecburen satış fiyatlarına da yansıyor. Market, elektrik, doğalgaz, su ve ulaşım gibi birçok temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken halk kitabı artık ‘bir lüks tüketim’ olarak görüyor. Yayıncılar ise kitabın 'temel bir ihtiyaç' olduğunu vurgulayarak fiyatları düşürmek için acil önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.‘Kitap alacak kitle yarı yarıya düşüyor’Sputnik’e konuşan Yayıncılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Elif Akkaya, “Fiyat artış oranları kesinlikle kitap okuma oranlarını etkiliyor çünkü yalnızca bir üretim enflasyonundan bahsetmemek gerekiyor. Tüketici açısından da büyük bir enflasyon var. Tüketicinin elde ettiği gelir de her geçen gün eriyor. Eridikçe tüketici kitap almayacak ve daha zorunlu ihtiyaçlarını giderecek. Dövizde başlayan dalgalanma ile birlikte tüketicinin yani okurun azalışını çok hızlı hissettik. Okur ne mağazalara girdi ne de indirimli dahi olsa kitapları almaya yanaştı. Çok büyük bir kayıp oldu” diyor. Akkaya, şunları ekliyor:‘Kitap temel ihtiyaçtır’“Bu koşullarda kitap artık halk için bir lüks tüketim” diye devam eden Elif Akkaya, şunları ekliyor:‘Fiyat artışı kesinlikle kitap okuma oranlarını etkiledi’Kırmızı Kedi Yayınevi’nin sahibi Haluk Hepkon ise kitap fiyatlarının neredeyse yüzde 50’ye yakın arttığını ifade ederek şunları belirtiyor:‘Kısır döngü sürekli zam olarak döner’Hepkon da “Kitap almak bir lüks haline geldi” diyor ve şöyle devam ediyor:‘Türkiye’nin kendi kağıdını üretmesi lazım’Haluk Hepkon çözüm önerilerini ise “Kağıtta kesinlikle yerli üretime geçilmesi, devletin destekler vermesi gerekiyor. Kağıt ithalatında KDV’nin kaldırılması gerekli ama öncelikle Türkiye’nin kendi kağıdını üretmesi lazım. Yani özelleştirme furyası ile beraber elimizden kaçan fırsatın tekrar yaratılması ve devletin eğitime ve kültür hayatına süspansiyona devam etmesi gerekiyor. Çünkü sağlık, kültür gibi alanlar kendi kaderine terk edilemez” diye sıralıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220207/turkiyedeki-4-kisilik-bir-ailenin-aclik-siniri3809-tlyoksulluk-siniri-ise10939-tloldu-1053547384.html

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2022

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

kitap, zam, elektrik, su, doğalgaz, yakıt, benzin, motorin, kırmızı kedi yayınevi, haluk hepkon, turan salcı, dergi, gazete, kağıt