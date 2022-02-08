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https://tr.sputniknews.com/20220208/gecirdigi-ameliyat-sonrasi-karninda-sislik-olusan-adam-ameliyatta-kullanilan-teli-unutmuslar-1053599470.html
Geçirdiği ameliyat sonrası karnında şişlik oluşan adam: Ameliyatta kullanılan teli unutmuşlar
Geçirdiği ameliyat sonrası karnında şişlik oluşan adam: Ameliyatta kullanılan teli unutmuşlar
Mersin'de 7 çocuk babası Murtaza Bucak'ın (63), her iki bacağından geçirdiği damar tıkanıklığı ameliyatının ardından karnının sol alt kısmında karpuz... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T12:33+0300
2022-02-08T12:33+0300
ameliyat
mersin
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Yenişehir ilçesinde yaşayan Murtaza Bucak, ayağındaki ağrı nedeniyle 2019'un Nisan ayında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada tahlilleri yapılan Bucak, damar tıkanıklığı teşhisi konularak her iki bacağından ameliyat oldu. Operasyonun ardından kendine gelen Bucak, sol bacağında ağrı hissetti. Şikayetini dile getiren Bucak, daha sonra sol bacağından bir kez daha operasyon geçirdi. Taburcu olan Bucak'ın bu kez karnının sol alt kısmında şişkinlik oluştu.Aylar sonra karnındaki şişkinlik karpuz büyüklüğüne ulaşan Bucak, yeniden hastaneye başvurdu ancak rahatsızlığına çare bulunamadı. Şişkinlik nedeniyle evden çıkamaz hale gelen Murtaza Bucak, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunup, tazminat davası açtı. İl Sağlık Müdürlüğü de Bucak'ın şikayeti üzerine başlatılan idari soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.Yürüyerek girdiği hastaneden eve bağımlı hale gelerek çıktığını belirten Murtaza Bucak 'Sağ bacağımda ağrı hissedince hastaneye gittim. Damarlarda tıkanıklık oluşmuş denilerek, her iki bacağımdan ameliyat ettiler. Ameliyattan sonra kendime gelince, sol bacağımda ağrı hissettim. İnceleme yapıldı, içeride ameliyatta kullanılan teli unutmuşlar. Bu defa da sol bacağımdan operasyon geçirdim. İkinci operasyon dışarıda ailemin haberi olmadan yapılmış. Ameliyattan sonra hastane yönetimine durumu anlatıp, doktorları şikayet ettim. Onlar da şikayetimi işleme koyduklarını söylediler' dedi.'3 yıldır çocuklarıma yük oluyorum'Zamanla karnının sol alt kısmında da şişlik oluştuğunu ifade eden Bucak, 'Ameliyattan sonra taburcu oldum eve geldim. Ayağımda yine ağrı oluşuyordu ancak bu defa karnım şişmeye başladı. Sol tarafımda oluşan şişlik, rahatsız etmeye başlayınca tekrardan hastaneye gittim. Şişlik için bir çare bulamadılar, beni başka hastaneye yönlendirdiler. Hangi hastaneye gittiysem, bir çare bulamadılar. Şu an şişlik karpuz büyüklüğüne ulaştı. Şişkinlik daha önce yoktu, bacaklarımdan olduğum ameliyatın ardından oluşmaya başladı. Şu an yürüyemiyorum bile. Kendi ihtiyaçlarımı gideremiyorum. 3 yıldır çocuklarıma yük olmuş durumdayım. Sorunumun bir an önce çözülmesini istiyorum' diye konuştu.
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ameliyat, mersin

Geçirdiği ameliyat sonrası karnında şişlik oluşan adam: Ameliyatta kullanılan teli unutmuşlar

12:33 08.02.2022
© DHAGeçirdiği ameliyat sonrası karnında şişlik oluşan adam: Ameliyatta kullanılan teli unutmuşlar
Geçirdiği ameliyat sonrası karnında şişlik oluşan adam: Ameliyatta kullanılan teli unutmuşlar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© DHA
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Mersin'de 7 çocuk babası Murtaza Bucak'ın (63), her iki bacağından geçirdiği damar tıkanıklığı ameliyatının ardından karnının sol alt kısmında karpuz büyüklüğünde şişkinlik oluştu. Doktorlardan şikayetçi olduğunu belirten Bucak, 'Şu an yürüyemiyorum bile. Kendi ihtiyaçlarımı gideremiyorum' dedi.
Yenişehir ilçesinde yaşayan Murtaza Bucak, ayağındaki ağrı nedeniyle 2019'un Nisan ayında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada tahlilleri yapılan Bucak, damar tıkanıklığı teşhisi konularak her iki bacağından ameliyat oldu. Operasyonun ardından kendine gelen Bucak, sol bacağında ağrı hissetti. Şikayetini dile getiren Bucak, daha sonra sol bacağından bir kez daha operasyon geçirdi. Taburcu olan Bucak'ın bu kez karnının sol alt kısmında şişkinlik oluştu.
Aylar sonra karnındaki şişkinlik karpuz büyüklüğüne ulaşan Bucak, yeniden hastaneye başvurdu ancak rahatsızlığına çare bulunamadı. Şişkinlik nedeniyle evden çıkamaz hale gelen Murtaza Bucak, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunup, tazminat davası açtı. İl Sağlık Müdürlüğü de Bucak'ın şikayeti üzerine başlatılan idari soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Yürüyerek girdiği hastaneden eve bağımlı hale gelerek çıktığını belirten Murtaza Bucak 'Sağ bacağımda ağrı hissedince hastaneye gittim. Damarlarda tıkanıklık oluşmuş denilerek, her iki bacağımdan ameliyat ettiler. Ameliyattan sonra kendime gelince, sol bacağımda ağrı hissettim. İnceleme yapıldı, içeride ameliyatta kullanılan teli unutmuşlar. Bu defa da sol bacağımdan operasyon geçirdim. İkinci operasyon dışarıda ailemin haberi olmadan yapılmış. Ameliyattan sonra hastane yönetimine durumu anlatıp, doktorları şikayet ettim. Onlar da şikayetimi işleme koyduklarını söylediler' dedi.

'3 yıldır çocuklarıma yük oluyorum'

Zamanla karnının sol alt kısmında da şişlik oluştuğunu ifade eden Bucak, 'Ameliyattan sonra taburcu oldum eve geldim. Ayağımda yine ağrı oluşuyordu ancak bu defa karnım şişmeye başladı. Sol tarafımda oluşan şişlik, rahatsız etmeye başlayınca tekrardan hastaneye gittim. Şişlik için bir çare bulamadılar, beni başka hastaneye yönlendirdiler. Hangi hastaneye gittiysem, bir çare bulamadılar. Şu an şişlik karpuz büyüklüğüne ulaştı. Şişkinlik daha önce yoktu, bacaklarımdan olduğum ameliyatın ardından oluşmaya başladı. Şu an yürüyemiyorum bile. Kendi ihtiyaçlarımı gideremiyorum. 3 yıldır çocuklarıma yük olmuş durumdayım. Sorunumun bir an önce çözülmesini istiyorum' diye konuştu.
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