https://tr.sputniknews.com/20220208/gelen-faturaya-kizdi-elektrik-sirketi-calisanlarina-cayi-5-tl-yapti-1053595070.html
Gelen faturaya kızdı, elektrik şirketi çalışanlarına çayı 5 TL yaptı
Gelen faturaya kızdı, elektrik şirketi çalışanlarına çayı 5 TL yaptı
Bolu’nun Mengen'de bir çay ocağı işletmecisi, yüksek gelen elektrik faturası sonrası elektrik şirketi SEDAŞ personeline çayı 5 liradan satma kararı aldı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T11:27+0300
2022-02-08T11:27+0300
2022-02-08T11:27+0300
yaşam
elektrik
elektrik kesintisi
fatura
çay
esnaf
fiyat
tepki
protesto
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Bolu'da çay ocağı işleten Sefa Çıray, SEDAŞ'ı fiyatlarıyla protesto etti. Çıray, elektrik faturasını fazla bulunca SEDAŞ personeline çayı 5 liradan satmaya başladı.Çıray, yaptığı kampanyada vatandaşa çayın 2 lira olduğunu vurgulayarak SEDAŞ personeline 5 liraya sattığını açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220208/atso-yetkilisi-kirasi-25-bin-olan-esnaf-70-bin-tl-elektrik-faturasi-gelince-isci-cikartmak-zorunda-1053593995.html
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elektrik, elektrik kesintisi, fatura, çay, esnaf, fiyat, tepki, protesto
Gelen faturaya kızdı, elektrik şirketi çalışanlarına çayı 5 TL yaptı
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Bolu’nun Mengen'de bir çay ocağı işletmecisi, yüksek gelen elektrik faturası sonrası elektrik şirketi SEDAŞ personeline çayı 5 liradan satma kararı aldı.
Bolu'da çay ocağı işleten Sefa Çıray, SEDAŞ'ı fiyatlarıyla protesto etti. Çıray, elektrik faturasını fazla bulunca SEDAŞ personeline çayı 5 liradan satmaya başladı.
Çıray, yaptığı kampanyada vatandaşa çayın 2 lira olduğunu vurgulayarak SEDAŞ personeline 5 liraya sattığını açıkladı.