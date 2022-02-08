https://tr.sputniknews.com/20220208/gelen-faturaya-kizdi-elektrik-sirketi-calisanlarina-cayi-5-tl-yapti-1053595070.html

Gelen faturaya kızdı, elektrik şirketi çalışanlarına çayı 5 TL yaptı

Gelen faturaya kızdı, elektrik şirketi çalışanlarına çayı 5 TL yaptı

Bolu’nun Mengen'de bir çay ocağı işletmecisi, yüksek gelen elektrik faturası sonrası elektrik şirketi SEDAŞ personeline çayı 5 liradan satma kararı aldı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T11:27+0300

2022-02-08T11:27+0300

2022-02-08T11:27+0300

yaşam

elektrik

elektrik kesintisi

fatura

çay

esnaf

fiyat

tepki

protesto

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Bolu'da çay ocağı işleten Sefa Çıray, SEDAŞ'ı fiyatlarıyla protesto etti. Çıray, elektrik faturasını fazla bulunca SEDAŞ personeline çayı 5 liradan satmaya başladı.Çıray, yaptığı kampanyada vatandaşa çayın 2 lira olduğunu vurgulayarak SEDAŞ personeline 5 liraya sattığını açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20220208/atso-yetkilisi-kirasi-25-bin-olan-esnaf-70-bin-tl-elektrik-faturasi-gelince-isci-cikartmak-zorunda-1053593995.html

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elektrik, elektrik kesintisi, fatura, çay, esnaf, fiyat, tepki, protesto