Makaleye göre ABD, Avrupa’daki pozisyonunu güçlendirmek için Ukrayna’da savaşın kaçınılmaz olduğu görüşünü empoze ediyor. Ancak Rusya ve Ukrayna birçok kez doğrudan çatışma ve sorunların güç kullanarak çözülmesini istemediğini belirtti. Özellikle de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya sınırındaki durumun Washington’ın düşündüğü kadar gergin olmadığını söyledi.ABD Başkanı Joe Biden’ın Doğu Avrupa’ya 3 bin asker gönderme kararı aldığı, 8 bin 500 askerin de teyakkuza geçirildiği hatırlatılan makalede bunların da bölgeye yönlendirilebileceği kaydedildi.Makalede, şu ifadelere de yer verildi:
Çinli Global Times gazetesinde yer alan bir makalede, ABD’nin Avrupa’daki pozisyonunu güçlendirmek için Ukrayna’da savaşın kaçınılmaz olduğu görüşünü empoze ettiği ifade edildi.
Makaleye göre ABD, Avrupa’daki pozisyonunu güçlendirmek için Ukrayna’da savaşın kaçınılmaz olduğu görüşünü empoze ediyor. Ancak Rusya ve Ukrayna birçok kez doğrudan çatışma ve sorunların güç kullanarak çözülmesini istemediğini belirtti. Özellikle de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya sınırındaki durumun Washington’ın düşündüğü kadar gergin olmadığını söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden’ın Doğu Avrupa’ya 3 bin asker gönderme kararı aldığı, 8 bin 500 askerin de teyakkuza geçirildiği hatırlatılan makalede bunların da bölgeye yönlendirilebileceği kaydedildi.
Makalede, şu ifadelere de yer verildi:
“Washington, NATO’nun varlığının meşruiyetini ve ABD’ye karşı ayrılıkçı duygular ortaya koyan Avrupa’nın kendisine sıkı bir şekilde bağlanması için İttifak içindeki uyumu güçlendirmek amacıyla savaşı kışkırtmak istiyor.”