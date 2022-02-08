https://tr.sputniknews.com/20220208/global-times-abd-avrupadaki-pozisyonunu-guclendirmek-icin-ukraynada-savas-fikrini-empoze-ediyor-1053601632.html

Global Times: ABD, Avrupa'daki pozisyonunu güçlendirmek için Ukrayna'da savaş fikrini empoze ediyor

Global Times: ABD, Avrupa'daki pozisyonunu güçlendirmek için Ukrayna'da savaş fikrini empoze ediyor

Çinli Global Times gazetesinde yer alan bir makalede, ABD’nin Avrupa’daki pozisyonunu güçlendirmek için Ukrayna’da savaşın kaçınılmaz olduğu görüşünü empoze... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T12:57+0300

2022-02-08T12:57+0300

2022-02-08T13:05+0300

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Makaleye göre ABD, Avrupa’daki pozisyonunu güçlendirmek için Ukrayna’da savaşın kaçınılmaz olduğu görüşünü empoze ediyor. Ancak Rusya ve Ukrayna birçok kez doğrudan çatışma ve sorunların güç kullanarak çözülmesini istemediğini belirtti. Özellikle de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya sınırındaki durumun Washington’ın düşündüğü kadar gergin olmadığını söyledi.ABD Başkanı Joe Biden’ın Doğu Avrupa’ya 3 bin asker gönderme kararı aldığı, 8 bin 500 askerin de teyakkuza geçirildiği hatırlatılan makalede bunların da bölgeye yönlendirilebileceği kaydedildi.Makalede, şu ifadelere de yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220208/abd-disislerinden-rusyanin-ukraynayi-isgali-an-meselesi-aciklamasinda-geri-adim-1053585887.html

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