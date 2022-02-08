https://tr.sputniknews.com/20220208/guvenli-internet-icin-hangi-onlemler-alinmali-1053614178.html

Güvenli internet için hangi önlemler alınmalı?

Güvenli internet için hangi önlemler alınmalı?

Güvenli internet kullanımı için yapılması gerekenleri anlatan Millenicom Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, " Gelen bir e-mail’i açmadan önce gönderenin adresini... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T16:15+0300

2022-02-08T16:15+0300

2022-02-08T16:15+0300

yaşam

internet

internet sitesi

internet dolandırıcılığı

şifre

korsan

hack

güvenlik duvarı

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Daha iyi bir internet deneyimi için yapılması gerekenlere dikkat çeken Millenicom Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, Güvenli İnternet Günü’nün sadece çocuklar ve gençlerin güvenliği için olmadığını söyledi.Ülkelerin, internetin başta çocuklar ve gençler için daha güvenli olması adına çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Aybars Karaatmaca, “Bu konuda eğitimler düzenleniyor ve kullanıcılar zararlı içeriklerden uzak durmaları ya da bunlardan korunmaları konusunda bilgilendiriliyor. Bu amaç doğrultusunda, tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Güvenli İnternet Günü’nde biz de şirket olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. İnternetin günlük hayatın vazgeçilmezi haline geldiği günümüzde, ailelerin bu hizmeti güven içinde alması çok önemli. Bu anlamda “güvenli internet” hizmeti sunan seçkin firmalar arasında yer alıyoruz. Güvenli internet, kullanıcının isteğine bağlı olan, ücretsiz ve son derece şeffaf olan bir hizmet. Bu sayede, başta internet kullanan gençler, çocuklar ve aileler olmak üzere, kullanıcı zararlı içeriklerden korunuyor” dedi.'İnternet ile tanışma yaşı okul öncesine indi'Karaatmaca, Güvenli İnternet Günü’nde şu uyarıları yaptı: Güvenli İnternet Günü’nün sadece çocuklar ve gençlerin güvenliği için olmadığını aktaran Karaatmaca, “Öncelikle e-mail konusu çok önemli. Gelen bir e-mail’i açmadan önce gönderenin adresini kontrol edin. Şüphe duyduğunuz eklentileri indirmeyin. Teklifler, fırsatlar içeren mailler’deki yazımı kontrol edin. Tüm internet hesaplarınız için benzersiz, tahmin edilemez şifreler kullanın. Anti-virüs programı kullanın. İnternette bir adrese girerken, adresi doğru yazdığınızdan emin olun. Çünkü özellikle bankaların internet siteleri için fark edilemeyecek harf değişiklikleri yaparak sizi bankanın internet sitesine yönlendirmiş gibi yapabiliyorlar. Verilerinizi periyodik olarak bulutta saklayın. Evinizdeki akıllı cihazların (TV, akıllı kilitler gibi) yazılımını güncel tutun. İki aşamalı kimlik doğrulama kullanın” şeklinde konuştu.İnternet kullanıcılarının güvenli internet profilini seçmesi çok kolay ve ücretsizKaraatmaca, yukarıdaki önlemlere ek olarak, internet kullanıcılarının, abonesi oldukları internet servis sağlayıcılarına ulaşarak, Aile Profili veya Çocuk Profili seçerek, aile veya çocuk için girmelerinin, sakıncalı sitelerin otomatik olarak engellenmesi için tercihte bulunmalarının çok kolay ve tamamen ücretsiz olduğunu, Millenicom kullanıcıları için bu seçimin kolayca Online İşlemler Merkezi veya Whatsapp destek hattından yapılabileceğini, istenildiği zaman ise iptal edilip genel profile geçilebileceğini sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220207/momodan-huggy-wuggye-aileler-cocuklarini-sakincali-iceriklerden-korumak-icin-ne-yapmali-1053552849.html

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internet, internet sitesi, internet dolandırıcılığı, şifre, korsan, hack, güvenlik duvarı