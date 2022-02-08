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https://tr.sputniknews.com/20220208/hablemitoglu-suikasti-zanlilarindan-nuri-gokhan-bozkir-adliyeye-sevk-edildi-1053592380.html
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi
Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T10:25+0300
2022-02-08T10:26+0300
türkiye
necip hablemitoğlu
suikast
mit
emniyet
nuri gökhan bozkır
adliye
operasyon
fetö
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Ankara'da 20 yıl önce suikaste uğrayan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi.MİT'ten yapılan açıklamada, "Hakkında Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma - Tasarlayarak Öldürme' suçlarından yakalama kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 08 Eylül 2015'te yakalanan ve içinde bomba yapımında kullanılan mühimmat bulunan 'Soğan Tırları' soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçmıştı" dendi.Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, yaptığı yazılı açıklamada, şüpheli Nuri Gökhan Bozkır'ın 2019 yılında Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılarak yakalandığını ve bunun üzerine siyasi iltica talebinde bulunduğunu belirtti. Barkın, "Cumhurbaşkanının Ukrayna ziyareti sonrasında, 2020 yılı başında, kişinin iadesi devlet başkanı düzeyinde istenmiş ve Ukrayna tarafından iltica talebi reddedilmişti. Kişinin itirazları değerlendirilip ve iade süreci ilerlerken, Ukrayna'da izini kaybettirdiği iddia edildi. Dün, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla MİT tarafından Ukrayna'dan alındığını ve ülkeye getirildiğini öğreniyoruz" dedi.'Rafa kaldırılmamasını umut ediyoruz'Bozkır'ın suikastın neresinde olduğuna ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadıklarını işaret eden Barkın, "Buna karşın, dosya içeriğinde ulaşılan bilgiler kapsamında dahi, bu kişinin suikast öncesinde ve suikast gününde, olaya dair bilgi sahibi olduğunu gösterir ciddi şüpheler olduğunu biliyoruz. Kırmızı bültenin gerekçesi de buydu zaten. Bizim için dosyadaki her gelişme önemli. Yakalanan kişinin önemi göz önüne alındığında, ifadesinin alınması sonrasında, olayla ilgili başkaca kişilerin dosyaya dahil edilmesi sağlanabilir. Bu gelişmenin yıllar sonra suikastın aydınlatılmasına katkı sağlamasını, önceki dönemlerde olduğu gibi yeniden rafa kaldırılmamasını umut ederiz" ifadelerini kullandı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi.Nuri Gökhan Bozkır'ın, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki sorgusuna başlandığı öğrenildi.Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220206/hablemitoglu-suikasti-sorusturmasinda-6-kisi-gozaltina-alindi-1053534034.html
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necip hablemitoğlu, suikast, mit, emniyet, nuri gökhan bozkır, adliye, operasyon, fetö

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi

10:25 08.02.2022 (güncellendi: 10:26 08.02.2022)
© AAAnkara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, MİT'in Ukrayna'daki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.
Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, MİT'in Ukrayna'daki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, adliyeye sevk edildi.
Ankara'da 20 yıl önce suikaste uğrayan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi.
MİT'ten yapılan açıklamada, "Hakkında Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma - Tasarlayarak Öldürme' suçlarından yakalama kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 08 Eylül 2015'te yakalanan ve içinde bomba yapımında kullanılan mühimmat bulunan 'Soğan Tırları' soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçmıştı" dendi.
Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, yaptığı yazılı açıklamada, şüpheli Nuri Gökhan Bozkır'ın 2019 yılında Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılarak yakalandığını ve bunun üzerine siyasi iltica talebinde bulunduğunu belirtti. Barkın, "Cumhurbaşkanının Ukrayna ziyareti sonrasında, 2020 yılı başında, kişinin iadesi devlet başkanı düzeyinde istenmiş ve Ukrayna tarafından iltica talebi reddedilmişti. Kişinin itirazları değerlendirilip ve iade süreci ilerlerken, Ukrayna'da izini kaybettirdiği iddia edildi. Dün, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla MİT tarafından Ukrayna'dan alındığını ve ülkeye getirildiğini öğreniyoruz" dedi.

'Rafa kaldırılmamasını umut ediyoruz'

Bozkır'ın suikastın neresinde olduğuna ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadıklarını işaret eden Barkın, "Buna karşın, dosya içeriğinde ulaşılan bilgiler kapsamında dahi, bu kişinin suikast öncesinde ve suikast gününde, olaya dair bilgi sahibi olduğunu gösterir ciddi şüpheler olduğunu biliyoruz. Kırmızı bültenin gerekçesi de buydu zaten. Bizim için dosyadaki her gelişme önemli. Yakalanan kişinin önemi göz önüne alındığında, ifadesinin alınması sonrasında, olayla ilgili başkaca kişilerin dosyaya dahil edilmesi sağlanabilir. Bu gelişmenin yıllar sonra suikastın aydınlatılmasına katkı sağlamasını, önceki dönemlerde olduğu gibi yeniden rafa kaldırılmamasını umut ederiz" ifadelerini kullandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi.
Nuri Gökhan Bozkır'ın, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki sorgusuna başlandığı öğrenildi.
Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.
Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.
Necip Hablemitoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
TÜRKİYE
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı
6 Şubat, 18:04
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