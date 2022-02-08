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Türkiye
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
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https://tr.sputniknews.com/20220208/hablemitoglu-suikastinda-cinayet-suphelisi-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-1053609203.html
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T15:00+0300
2022-02-08T15:02+0300
türkiye
necip hablemitoğlu
nuri gökhan bozkır
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Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında, Ukrayna'dan yakalanarak Türkiye'ye getirilen cinayet şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, savcılık sorgusunun ardından 'silahlı örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi.Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.
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necip hablemitoğlu, nuri gökhan bozkır

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

15:00 08.02.2022 (güncellendi: 15:02 08.02.2022)
© AAAnkara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, MİT'in Ukrayna'daki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.
Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, MİT'in Ukrayna'daki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, adliyeye sevk edildi. Bozkır, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında, Ukrayna'dan yakalanarak Türkiye'ye getirilen cinayet şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, savcılık sorgusunun ardından 'silahlı örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi.
Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.
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