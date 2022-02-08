https://tr.sputniknews.com/20220208/halk-ekmek-fabrikasinin-elektrik-faturasi-paylasildi-202-bin-liradan-755-bin-liraya-cikti-1053608400.html

Halk Ekmek fabrikasının elektrik faturası paylaşıldı: 202 bin liradan, 755 bin liraya çıktı

Halk Ekmek fabrikasının elektrik faturası paylaşıldı: 202 bin liradan, 755 bin liraya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'na gelen... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T14:47+0300

2022-02-08T14:47+0300

2022-02-08T14:47+0300

ekonomi

türkiye

fatura

ekonomik kriz

ekonomi

elektrik

zam

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

halk ekmek

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'nın eylül ve ocak aylarına ait faturalarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.Özgen Nama'nın paylaştığı faturalara göre Halk Ekmek Fabrikası'nın elektrik faturası son 4 ayda 3 kattan fazla artış gösterdi. Nama'nın paylaşımına göre 11 Ekim 2021 son ödeme tarihli elektrik faturası 202 bin 974 lira 80 kuruş olarak gelmişti. Ancak yeni tarifenin geçerli olduğu bu yılda ise fabrikanın 16 Şubat 2022 son ödeme tarihli faturası 755 bin 127 lira 20 kuruş oldu.Nama paylaşımında, faturaların görsellerini paylaşırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Çocuklarımız okula karanlıkta gidiyor. İşçiler, otobüslere karanlıkta biniyor. Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek" şeklindeki mesajını alıntılayıp "Maalesef durum çok vahim! Edirnekapı Halk Ekmek fabrikasının, Eylül-Ocak aylarının elektirik faturaları da böyle…" ifadelerini kullandı.

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türkiye, fatura, ekonomik kriz, ekonomi, elektrik, zam, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), halk ekmek