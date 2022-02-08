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https://tr.sputniknews.com/20220208/halk-ekmek-fabrikasinin-elektrik-faturasi-paylasildi-202-bin-liradan-755-bin-liraya-cikti-1053608400.html
Halk Ekmek fabrikasının elektrik faturası paylaşıldı: 202 bin liradan, 755 bin liraya çıktı
Halk Ekmek fabrikasının elektrik faturası paylaşıldı: 202 bin liradan, 755 bin liraya çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'na gelen... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T14:47+0300
2022-02-08T14:47+0300
ekonomi
türkiye
fatura
ekonomik kriz
ekonomi
elektrik
zam
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
halk ekmek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'nın eylül ve ocak aylarına ait faturalarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.Özgen Nama'nın paylaştığı faturalara göre Halk Ekmek Fabrikası'nın elektrik faturası son 4 ayda 3 kattan fazla artış gösterdi. Nama'nın paylaşımına göre 11 Ekim 2021 son ödeme tarihli elektrik faturası 202 bin 974 lira 80 kuruş olarak gelmişti. Ancak yeni tarifenin geçerli olduğu bu yılda ise fabrikanın 16 Şubat 2022 son ödeme tarihli faturası 755 bin 127 lira 20 kuruş oldu.Nama paylaşımında, faturaların görsellerini paylaşırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Çocuklarımız okula karanlıkta gidiyor. İşçiler, otobüslere karanlıkta biniyor. Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek" şeklindeki mesajını alıntılayıp "Maalesef durum çok vahim! Edirnekapı Halk Ekmek fabrikasının, Eylül-Ocak aylarının elektirik faturaları da böyle…" ifadelerini kullandı.
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türkiye, fatura, ekonomik kriz, ekonomi, elektrik, zam, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), halk ekmek

Halk Ekmek fabrikasının elektrik faturası paylaşıldı: 202 bin liradan, 755 bin liraya çıktı

14:47 08.02.2022
© Fotoğraf : İBBHalk Ekmek
Halk Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Fotoğraf : İBB
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'na gelen faturaları paylaştı ve artış miktarına dikkat çekti. Nama, “Maalesef durum çok vahim” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'nın eylül ve ocak aylarına ait faturalarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Özgen Nama'nın paylaştığı faturalara göre Halk Ekmek Fabrikası'nın elektrik faturası son 4 ayda 3 kattan fazla artış gösterdi. Nama'nın paylaşımına göre 11 Ekim 2021 son ödeme tarihli elektrik faturası 202 bin 974 lira 80 kuruş olarak gelmişti. Ancak yeni tarifenin geçerli olduğu bu yılda ise fabrikanın 16 Şubat 2022 son ödeme tarihli faturası 755 bin 127 lira 20 kuruş oldu.
Nama paylaşımında, faturaların görsellerini paylaşırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Çocuklarımız okula karanlıkta gidiyor. İşçiler, otobüslere karanlıkta biniyor. Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek" şeklindeki mesajını alıntılayıp "Maalesef durum çok vahim! Edirnekapı Halk Ekmek fabrikasının, Eylül-Ocak aylarının elektirik faturaları da böyle…" ifadelerini kullandı.
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