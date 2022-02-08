Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Macron: Putin'le görüşmemden şu sonucu çıkardım, Ukrayna'da gerilim daha fazla tırmandırılmayacak
https://tr.sputniknews.com/20220208/hekimler-ve-saglik-calisanlarindan-tek-gunluk-grev-1053601737.html
Sağlık çalışanları grevde: Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz
Sağlık çalışanları grevde: Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz
Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) başlattığı ve sağlık meslek örgütlerinin desteklediği eylemler çerçevesinde, sağlık çalışanları bugün greve gitti. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T12:58+0300
2022-02-08T13:30+0300
grev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053601579_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_0cdbd960e292f8598ab1812b6d0e0868.jpg
Sağlık emekçileri bugün, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücretlerin düzenlenmesi ve sağlıkta artan şiddetin son bulması talebiyle yurt genelinde iş bırakma eylemi yapıyor. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesinde iş bırakan sağlıkçılar, yakalarına "oyalama değil, hakkımızı istiyoruz" yazılı kokartlar taktı. Sağlık çalışanları, hastane içerisinde yürüyerek "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" ve "Herkese eşit, ücretsiz sağlık" sloganları attı. 'Taleplerimiz yerine gelmezse daha uzun sureli g(ö)reve çıkacağız'Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı da burada konuşma gerçekleştirdi. Fincancı, "Sağlığı çökerten adımlara karşı, koruyucu sağlık hizmetlerinden yanayız. Herkesin ücretsiz sağlık hizmetine ulaşabilmesi için de mücadele ediyoruz" dedi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Pinar Saip, "Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gaspeden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalışma koşullarının, bu sefalet ücretlerin kader olmadığını biliyoruz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli g(ö)reve hazır olduğumuzu buradan bildiriyoruz" diye konuştu. Göğe beyaz balonlar bırakıldıBasın açıklamasının ardından göğe beyaz balon bırakan sağlıkçılar, 'Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz' dedi. Öte yandan, Diyarbakır’da ki sağlık emekçileri de iş bırakarak Dağkapı Meydanı’nda toplanandı davul zurna eşliğinde halay çekti.Diyarbakır’da yapılan açıklamayı Diyarbakır Tabipler Odası Başkanı Elif Turan yaptı. Turan sağlık emekçilerinin iş yükünün arttığını belirterek özlük haklarının verilmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesini istedi.Türk Tabipleri Birliği (TTB) de "Özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren yasa tasarısının iktidar tarafından Meclis içtüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmesi üzerine G(ö)REV eylemine gidiyoruz" açıklaması yaptı. TTB açıklamasında şöyle denildi:"Bugün, BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimlerin aylığı 2.300-4.000 TL arasındadır; pratisyen hekimin yalın maaşı yaklaşık 4.900 TL; 30 yıllık uzman hekimin yalın maaşı 5.800 TL’dir demek için buradayız. Türkiye, 2020 verilerine göre uzman hekim maaşları sıralamasında OECD üye ülkeleri içinde sondan altıncı sırada; pratisyen hekim maaşlarında ise 17 ülke arasında 14'üncü sırada bulunmaktadır. Türkiye’de Sağlık emekçileri yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiştir.Bizleri duymak görmek istemeyen emeğimize, haklarımıza, sağlık hakkımıza göz dikmiş iktidara cevabımızı bugün vermek G(ö)REVimizdir. Ve bilmelidirler ki bu emeğimiz ve haklarımız için yapacağımız son, tek günlük G(ö)REV’dir. Başta 14 Mart’a kadar olmak üzere haklarımızı alana kadar 'Emek Bizim Söz Bizim' demeye, haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz."TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddelerin yeniden görüşülmek üzere kanun teklifinden çıkarılmasına tepki gösteren hekimler, daha önce de 15 Aralık'ta ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220113/ttb-baskani-fincanci-haklarimizi-alincaya-kadar-aciller-disinda-tum-saglik-sistemi-durdurulabilir-1052709770.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053601579_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_19f961a6138332eb179564a03446518e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
grev

Sağlık çalışanları grevde: Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz

12:58 08.02.2022 (güncellendi: 13:30 08.02.2022)
© Burcu okutanSağlık çalışanları grev
Sağlık çalışanları grev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Burcu okutan
Abone ol
Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) başlattığı ve sağlık meslek örgütlerinin desteklediği eylemler çerçevesinde, sağlık çalışanları bugün greve gitti.
Sağlık emekçileri bugün, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücretlerin düzenlenmesi ve sağlıkta artan şiddetin son bulması talebiyle yurt genelinde iş bırakma eylemi yapıyor.
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesinde iş bırakan sağlıkçılar, yakalarına "oyalama değil, hakkımızı istiyoruz" yazılı kokartlar taktı. Sağlık çalışanları, hastane içerisinde yürüyerek "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" ve "Herkese eşit, ücretsiz sağlık" sloganları attı.

'Taleplerimiz yerine gelmezse daha uzun sureli g(ö)reve çıkacağız'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı da burada konuşma gerçekleştirdi. Fincancı, "Sağlığı çökerten adımlara karşı, koruyucu sağlık hizmetlerinden yanayız. Herkesin ücretsiz sağlık hizmetine ulaşabilmesi için de mücadele ediyoruz" dedi.
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Pinar Saip, "Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gaspeden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalışma koşullarının, bu sefalet ücretlerin kader olmadığını biliyoruz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli g(ö)reve hazır olduğumuzu buradan bildiriyoruz" diye konuştu.

Göğe beyaz balonlar bırakıldı

Basın açıklamasının ardından göğe beyaz balon bırakan sağlıkçılar, 'Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz' dedi.
Öte yandan, Diyarbakır’da ki sağlık emekçileri de iş bırakarak Dağkapı Meydanı’nda toplanandı davul zurna eşliğinde halay çekti.
Diyarbakır’da yapılan açıklamayı Diyarbakır Tabipler Odası Başkanı Elif Turan yaptı. Turan sağlık emekçilerinin iş yükünün arttığını belirterek özlük haklarının verilmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesini istedi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) de "Özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren yasa tasarısının iktidar tarafından Meclis içtüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmesi üzerine G(ö)REV eylemine gidiyoruz" açıklaması yaptı.
TTB açıklamasında şöyle denildi:
"Bugün, BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimlerin aylığı 2.300-4.000 TL arasındadır; pratisyen hekimin yalın maaşı yaklaşık 4.900 TL; 30 yıllık uzman hekimin yalın maaşı 5.800 TL’dir demek için buradayız. Türkiye, 2020 verilerine göre uzman hekim maaşları sıralamasında OECD üye ülkeleri içinde sondan altıncı sırada; pratisyen hekim maaşlarında ise 17 ülke arasında 14'üncü sırada bulunmaktadır. Türkiye’de Sağlık emekçileri yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiştir.
Bizleri duymak görmek istemeyen emeğimize, haklarımıza, sağlık hakkımıza göz dikmiş iktidara cevabımızı bugün vermek G(ö)REVimizdir. Ve bilmelidirler ki bu emeğimiz ve haklarımız için yapacağımız son, tek günlük G(ö)REV’dir. Başta 14 Mart’a kadar olmak üzere haklarımızı alana kadar 'Emek Bizim Söz Bizim' demeye, haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz."
TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddelerin yeniden görüşülmek üzere kanun teklifinden çıkarılmasına tepki gösteren hekimler, daha önce de 15 Aralık'ta ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapmıştı.
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
TÜRKİYE
TTB Başkanı Fincancı: Haklarımızı alıncaya kadar aciller dışında tüm sağlık sistemi durdurulabilir
13 Ocak, 16:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce