https://tr.sputniknews.com/20220208/hekimler-ve-saglik-calisanlarindan-tek-gunluk-grev-1053601737.html

Sağlık çalışanları grevde: Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz

Sağlık çalışanları grevde: Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) başlattığı ve sağlık meslek örgütlerinin desteklediği eylemler çerçevesinde, sağlık çalışanları bugün greve gitti. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T12:58+0300

2022-02-08T12:58+0300

2022-02-08T13:30+0300

grev

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Sağlık emekçileri bugün, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücretlerin düzenlenmesi ve sağlıkta artan şiddetin son bulması talebiyle yurt genelinde iş bırakma eylemi yapıyor. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesinde iş bırakan sağlıkçılar, yakalarına "oyalama değil, hakkımızı istiyoruz" yazılı kokartlar taktı. Sağlık çalışanları, hastane içerisinde yürüyerek "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" ve "Herkese eşit, ücretsiz sağlık" sloganları attı. 'Taleplerimiz yerine gelmezse daha uzun sureli g(ö)reve çıkacağız'Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı da burada konuşma gerçekleştirdi. Fincancı, "Sağlığı çökerten adımlara karşı, koruyucu sağlık hizmetlerinden yanayız. Herkesin ücretsiz sağlık hizmetine ulaşabilmesi için de mücadele ediyoruz" dedi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Pinar Saip, "Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızı gaspeden bu bozuk düzene karşı alternatifsiz değiliz. Bize dayatılan bu çalışma koşullarının, bu sefalet ücretlerin kader olmadığını biliyoruz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli g(ö)reve hazır olduğumuzu buradan bildiriyoruz" diye konuştu. Göğe beyaz balonlar bırakıldıBasın açıklamasının ardından göğe beyaz balon bırakan sağlıkçılar, 'Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz' dedi. Öte yandan, Diyarbakır’da ki sağlık emekçileri de iş bırakarak Dağkapı Meydanı’nda toplanandı davul zurna eşliğinde halay çekti.Diyarbakır’da yapılan açıklamayı Diyarbakır Tabipler Odası Başkanı Elif Turan yaptı. Turan sağlık emekçilerinin iş yükünün arttığını belirterek özlük haklarının verilmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesini istedi.Türk Tabipleri Birliği (TTB) de "Özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren yasa tasarısının iktidar tarafından Meclis içtüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmesi üzerine G(ö)REV eylemine gidiyoruz" açıklaması yaptı. TTB açıklamasında şöyle denildi:"Bugün, BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimlerin aylığı 2.300-4.000 TL arasındadır; pratisyen hekimin yalın maaşı yaklaşık 4.900 TL; 30 yıllık uzman hekimin yalın maaşı 5.800 TL’dir demek için buradayız. Türkiye, 2020 verilerine göre uzman hekim maaşları sıralamasında OECD üye ülkeleri içinde sondan altıncı sırada; pratisyen hekim maaşlarında ise 17 ülke arasında 14'üncü sırada bulunmaktadır. Türkiye’de Sağlık emekçileri yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiştir.Bizleri duymak görmek istemeyen emeğimize, haklarımıza, sağlık hakkımıza göz dikmiş iktidara cevabımızı bugün vermek G(ö)REVimizdir. Ve bilmelidirler ki bu emeğimiz ve haklarımız için yapacağımız son, tek günlük G(ö)REV’dir. Başta 14 Mart’a kadar olmak üzere haklarımızı alana kadar 'Emek Bizim Söz Bizim' demeye, haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz."TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddelerin yeniden görüşülmek üzere kanun teklifinden çıkarılmasına tepki gösteren hekimler, daha önce de 15 Aralık'ta ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220113/ttb-baskani-fincanci-haklarimizi-alincaya-kadar-aciller-disinda-tum-saglik-sistemi-durdurulabilir-1052709770.html

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