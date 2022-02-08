https://tr.sputniknews.com/20220208/hindistanin-ilk-metaverse-dugunune-binlerce-misafir-katildi-1053583828.html

Hindistan'ın ilk metaverse düğününe binlerce misafir katıldı

Hindistan'ın ilk metaverse düğününe binlerce misafir katıldı

Hindistan'da Kovid-19 kısıtlamalarından kaçınmak isteyen çiftin ev sahipliği yaptığı metaverse evrenindeki ilk düğün resepsiyonuna 3 binden fazla misafir... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T01:05+0300

2022-02-08T01:05+0300

2022-02-08T01:07+0300

türkiye

hindistan

metaverse

düğün

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The National News haber sitesine göre, 24 yaşındaki Dinesh SP ve 23 yaşındaki Janaganandhini Ramaswamy, dün Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde geleneksel bir törenle evlendi.Çift, Kovid-19 salgını nedeniyle misafir sayısı 100 ile sınırlı olduğundan düğünlerini sanal dünyada yapmaya karar verdi.Yaklaşık iki saat süren "Asya'nın ilk metaverse evliliği" olarak adlandırılan kutlamaya meraklı yabancılar da katıldı.Kendilerini Harry Potter hayranı olarak tanıtan çift, TardiVerse adlı teknoloji girişiminin yardımıyla resepsiyon için Hogwarts temalı bir meta veri deposu kurdu.Dinesh, "Büyük günümü sınırlı konuklarla mahvetmek istemedim, bu yüzden metaversede bir parti vermeyi ve dünyanın dört bir yanından özel günümüze katılabilecek insanları davet etmeyi düşündüm" dedi.'Heyecan verici bir deneyimdi'TardiVerse'in sahibi Vignesh Selvaraj, "Heyecan verici bir deneyimdi. Resepsiyona yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Bu alanı yaratmak için günler ve geceler harcadım ve böyle büyük bir başarı olduğu için gurur duyuyorum" diye konuştu.Düğüne katılan bazı konuklar da deneyimlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.Etkinliğin videolarında, geleneksel düğün kıyafetleri giyen çiftin ve onları tebrik etmek için sahnede duran konuklarının avatarlarının yanı sıra gelinin yakın zamanda ölen babasının da avatarı yer aldı.Blockchain teknolojisinde çalışan ve kripto para meraklısı olan damat ve IT uzmanı olan gelin, düğün davetiyelerini de dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarına ve ailelerine, takas edilemez jeton (NFT non-fungible token) olarak göndermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220119/metaversede-hint-dugunu-gelinin-babasinin-ruhu-da-dahil-binlerce-konuk-katilacak-1052897239.html

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