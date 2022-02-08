https://tr.sputniknews.com/20220208/ibb-bu-yil-2-milyon-istanbullunun-elektrigini-copten-uretecegiz--1053621760.html

İBB: Bu yıl 2 milyon İstanbullunun elektriğini çöpten üreteceğiz

İBB: Bu yıl 2 milyon İstanbullunun elektriğini çöpten üreteceğiz

Çöpten elektrik üreterek hem doğayı korumayı hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2022... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T18:28+0300

2022-02-08T18:28+0300

2022-02-08T18:28+0300

türkiye

istanbul

iklim eylem planı

elektrik

çöp

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İklim Eylem Planı çerçevesinde 2050 yılında ‘sıfır’ karbonu hedeflediğini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘Yeşil Çevre’ politikaları çerçevesinde, topladığı çöpleri birden fazla tesisinde işleyerek elektriğe dönüştürüyor. 2021 yılında 1 milyon 200 bin İstanbullunun tükettiği elektrik kadar enerji üreten İBB, 2022 yılında 2 milyon İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.Enerji üretim tesislerinin yanına kurulan elektrik direkleri ile üretilen enerjiyi şehir şebekesine satan İBB, bu sayede bütçesine yeni yatırım kaynakları oluşturacak.2021 yılında 850 bin kişinin enerji ihtiyacına eşdeğer elektrik üretildiİBB söz konusu elektriği, belediye iştiraki olan İSTAÇ’ın tesislerinde üretiyor. Seymen, Odayeri ve Kömürcüoda lokasyonlarındaki ‘Çöp Gazından Enerji Üretim Tesislerinde 2021 yılında 850 bin kişinin enerji ihtiyacına eşdeğer yaklaşık 600 milyon KWh elektrik üretildi. Evsel Atık Yakma Tesisinde yaklaşık 340 bin kişinin enerji ihtiyacına eşdeğer 235 milyon KWh elektrik üretildi. Biyometanizasyon Tesislerinde ise 13 bin kişinin enerji ihtiyacına eşdeğer 9 milyon KWh elektrik üretildi.Tesisler tam kapasite çalışacak2021 yılının son çeyreğinde açılan Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi ile Biyometanizasyon tesislerinde toplam 244 milyon KWh elektrik üretildi. 2022 yılında bu tesislerin tam kapasite çalışmasıyla birlikte 620 milyon KWh üretim olması bekleniyor. Diğer tesislerle beraber 2022 yılında toplam elektrik üretiminin 1.3 Milyar KWh olması bekleniyor. Böylelikle yaklaşık 2 milyon İstanbullunun tükettiği enerjiye denk gelen elektrik çöpten üretilecek.Çöp gazından elektrik nasıl üretiliyor?İBB’nin düzenli çöp depolama sahaları Avrupa yakasında Seymen ve Odayeri, Anadolu yakasında ise Kömürcüoda depo sahalarında elektrik üretiliyor. Düzenli depolamada atıklar yok edilmeden önce saha kazılıyor ve delikli borular yerleştiriliyor. Bu borular sayesinde atıkların çürümesi ile oluşacak metan gazı enerji üretim tesislerine transfer ediliyor. Metan gazı gaz motorlarında yakıt olarak kullanılıyor ve motoru döndürüyor. Dönen motorun hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülerek şebeke besleniyor. 2021 yılında Odayeri, Seymen ve Kömürcüoda’da üretilen toplam 600 milyon KWh elektrik yaklaşık 850 bin kişinin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer.Çöp gazının çevreyi kirletmesi engelleniyorÇöp Gazından Enerji Üretim Tesislerinde atıkların düzenli depolanması sonucu oluşan çöp gazı kontrol altına alınarak atmosfere salımı engelleniyor. İBB’nin enerji üretim tesislerinin tamamı kaynak olarak atık kullandığı için yenilenebilir enerji kapsamına giriyor. Böylece hem elektriğin üretimi için fosil yakıtlara olan ihtiyacı azaltıyor hem de atıkların doğaya zarar vermesinin önüne geçiliyor.

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istanbul, iklim eylem planı, elektrik, çöp, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)