https://tr.sputniknews.com/20220208/ibrahim-tatlisesin-dogdugu-ev-muze-oluyor-1053620705.html

İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müze oluyor

İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müze oluyor

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi için protokol imzalandı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T17:37+0300

2022-02-08T17:37+0300

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yaşam

ibrahim tatlıses

ev

müze

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Hızmalı Mahallesi'nde, avlusunda mağara da bulunan evin turizme kazandırılması için Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, projenin kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu evi restore ederek, İbrahim Tatlıses'in isminin verileceği müzeye dönüştüreceğiz. Projemiz, Şanlıurfa'nın 'bacasız sanayi' olarak adlandırdığımız turizmde yakaladığı ivmeyi daha da yukarılara taşınması anlamında önem taşıyor" dedi.

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ibrahim tatlıses, ev, müze