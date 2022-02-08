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https://tr.sputniknews.com/20220208/ibrahim-tatlisesin-dogdugu-ev-muze-oluyor-1053620705.html
İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müze oluyor
İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müze oluyor
Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi için protokol imzalandı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T17:37+0300
2022-02-08T17:38+0300
yaşam
ibrahim tatlıses
ev
müze
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Hızmalı Mahallesi'nde, avlusunda mağara da bulunan evin turizme kazandırılması için Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, projenin kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu evi restore ederek, İbrahim Tatlıses'in isminin verileceği müzeye dönüştüreceğiz. Projemiz, Şanlıurfa'nın 'bacasız sanayi' olarak adlandırdığımız turizmde yakaladığı ivmeyi daha da yukarılara taşınması anlamında önem taşıyor" dedi.
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ibrahim tatlıses, ev, müze

İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müze oluyor

17:37 08.02.2022 (güncellendi: 17:38 08.02.2022)
© DHAİbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müze oluyor
İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müze oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© DHA
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Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi için protokol imzalandı.
Hızmalı Mahallesi'nde, avlusunda mağara da bulunan evin turizme kazandırılması için Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, projenin kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu evi restore ederek, İbrahim Tatlıses'in isminin verileceği müzeye dönüştüreceğiz. Projemiz, Şanlıurfa'nın 'bacasız sanayi' olarak adlandırdığımız turizmde yakaladığı ivmeyi daha da yukarılara taşınması anlamında önem taşıyor" dedi.
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