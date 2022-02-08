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İDO ve BUDO seferlerinde iptaller
İDO ve BUDO seferlerinde iptaller
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00’deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle saat 08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi gerçekleştirilemeyecek.Aynı gerekçeyle saat 09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), yine saat 09.30’daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile saat 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.İDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada da 07:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferi ile 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin yapılamayacağı bilgisi verildi.
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hava durumu, istanbul hava durumu, fırtına, ido, budo

İDO ve BUDO seferlerinde iptaller

09:33 08.02.2022
© AAİstanbul'da fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul'da fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.00’deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle saat 08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle saat 09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), yine saat 09.30’daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile saat 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
İDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada da 07:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferi ile 07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin yapılamayacağı bilgisi verildi.
İda kasırgası, fırtına, kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
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