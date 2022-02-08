https://tr.sputniknews.com/20220208/iletisim-baskani-altun-turkiye-ekonomi-modeli-basiretli-bir-yonetim-anlayisinin-yansimasidir-1053598666.html

İletişim Başkanı Altun: Türkiye Ekonomi Modeli, basiretli bir yönetim anlayışının yansımasıdır

İletişim Başkanı Altun: Türkiye Ekonomi Modeli, basiretli bir yönetim anlayışının yansımasıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin son yıllarda küresel boyuttaki salgın, terör, göç ve mülteci kaynaklı sorunlara ve finansal... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T12:24+0300

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2022-02-08T12:24+0300

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi iş birliğinde İstanbul'da düzenlenen Ekonomi-Finans Muhabirliği Eğitim Programı'nın açılışında konuştu.Altun, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Kur üzerinden oyun kurmaya çalışanlara', 'Döviz daha da artacakmış, daha fazla döviz alın' spekülasyonu yapanlara 'en güzel cevabı 20 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye Ekonomi Modeli'ni açıklayarak verdiğini' belirten Altun, "Bir oyunu bozdu, yeni bir oyun kurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Ekonomi Modeli, basiretli bir yönetim anlayışının yansımasıdır, 20 yıllık sürdürülen çabanın bir neticesidir. Bu modelle kısa zamanda kendisini hissettiren başarıyı, yine yetkinliğine ve etkinliğine güvendiğimiz ekonomi muhabirlerimizin yapacakları doğru ve anlaşılır bilgilendirmeyle dünya kamuoyuna duyurulmasını önemsiyoruz" dedi.Altun, "Yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı, cari fazlayı esas alan ve odağı büyüme olan yeni Türkiye Ekonomi Modeli'yle inanıyorum ki büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuzda sağlam ve emin adımlarla ilerleyeceğiz. İşte o zaman ekonomi basınının gelişimi de kendisini hissettirecektir. Bu alana yapılacak yatırımların da artacağını göreceğiz. Özel sektörün de bu noktadaki uzmanlaşmayı teşvik edeceğini göreceğiz. Çünkü bir ülkedeki ekonomi haberciliğinin gelişmesinin o ülkenin ekonomisindeki gelişmeyle büyümeyle doğru orantılı olduğunu biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Gelişen ve büyüyen ekonomi haberciliği için yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyacın yadsınamayacağına işaret eden Altun, grafikleri ve tabloları anlayan, para hareketlerini yorumlayabilen, ülkenin potansiyellerini, üretim-tüketim alışkanlıklarını bilen ve bunları anlaşılır bir dille kamuoyuna aktarabilen ekonomi muhabirlerinin gazetecilik mesleğinde farklı bir konuma geleceğini söyledi.Altun, Türkiye'de yatırımların, tasarrufların artması için finansal okur yazarlığın yaygınlaşmasının çok büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, finans okur yazarlığının artması noktasında da alan muhabirlerine önemli görevler düştüğünü ifade etti.Sadece Türkiye'nin ekonomisini bilmenin yeterli olmadığını, uluslararası finans sisteminin nasıl işlediğini kavrayan, yeni iletişim teknolojilerine hakim, analiz yeteneği güçlü, interaktif iletişim kurabilen muhabirlerin ekonomi basınının geleceğinde söz sahibi olacağını belirten Altun, "Manipülasyonlara açık bir alan olan ekonomi muhabirliğinde donanımlı gazetecilerin yetiştirilmesi son derece önemlidir. Her geçen gün büyüyen, gelişen bir ekonomiye sahip ülkemizde ekonomi basınının haber bulma sıkıntısı yaşamadığı hepimizin malumudur. Türk ekonomisinin yarattığı fırsatların, büyümenin ekonomi basınımız tarafından da değerlendirileceğine inanıyorum” diye konuştu.Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının basın mensuplarının mesleki gelişimlerine katkı sunmak ve çalışma şartlarını iyileştirmek için birçok faaliyet ve proje gerçekleştirdiğine değinirken, hayata geçirilen Ekonomi-Finans Muhabirliği Eğitim Programı'nın da bu kapsamda yer aldığını, muhabirlere ciddi katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211226/iletisim-baskani-altun-turkiye-kuresel-dezenformasyon-problemini-en-fazla-yasan-ulke-1052131286.html

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