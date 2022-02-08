İlim Yayma Vakfı'ndan yurt ilişkin açıklama: Hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlendi
21:19 08.02.2022 (güncellendi: 21:29 08.02.2022)
© İBBİBB, Süleymaniye’nin siluetini olumsuz yönde etkileyen yurt inşaatını ilçe belediyesine tanınan sürede resmi işlem yapmaması üzerine mühürledi. Uygulamanın durdurulmaması nedeniyle Yapı Tatil tutanağı düzenleyen İBB ekipleri, inşaat çalışmalarını durdurdu.
© İBB
İlim Yayma Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Süleymaniye'deki yurt inşaatımız, İBB tarafından hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.
İlim Yayma Vakfı, "Süleymaniye'deki yurt inşaatının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlendiği'' açıklamasında bulundu.
Vakfın yazılı açıklamasında, yurt inşaatın tüm izinler alınarak yapıldığına işaret edildi.
'Alınacak karara kadar zaten inşaatı durdurmuştur'
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Süleymaniye'deki yurt inşaatımız, İBB tarafından hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlenmiştir. İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararına uygun bir şekilde sürdürülmekte olan inşaat ile alakalı projenin denetim yetkisi İBB'de değildir. Vakfımız, ilgili kurumları göreve çağırarak alınacak kararlar doğrultusunda söz konusu inşaatla ilgili gerekli adımları atacağını açıklamış ve bu kapsamda alınacak karara kadar zaten inşaatı durdurmuştur. Bu çerçevede yurt inşaatı hukuki ve teknik prosedürlere uygun olduğu halde İBB'nin hukuka aykırı olarak ve yetki gaspı yaparak mühürleme işlemi yapmasına anlam vermemiz mümkün değildir.''
Mevzubahis Süleymaniye ise çatışmacı bir tavrın değil, işbirliğini önceleyen bir anlayışın faydalı olacağı vurgulanan açıklamada, ''Politik çıkarların değil, tarihi bilincin esas alındığı bir bakış açısına ihtiyacımız olduğu açıktır. Tüm paydaşların aynı zeminde ve iyi niyetle hareket ettiği bir ortamda her sorunun Süleymaniye'nin yararına olacak bir şekilde çözüleceğine inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#Süleymaniye https://t.co/Uvuk5B31xt pic.twitter.com/j6QY4da9Dc— İLİM YAYMA VAKFI (@IlimYaymaVakfi) February 8, 2022
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye Camii'nin önünde inşa edilen ve silüeti bozduğu için tartışılan inşaatın mühürlendiğini açıklamıştı.