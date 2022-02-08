https://tr.sputniknews.com/20220208/ilim-yayma-vakfindan-yurt-iliskin-aciklama-hukuki-mesnetten-yoksun-bir-sekilde-muhurlendi-1053626061.html

İlim Yayma Vakfı'ndan yurt ilişkin açıklama: Hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlendi

İlim Yayma Vakfı'ndan yurt ilişkin açıklama: Hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlendi

İlim Yayma Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Süleymaniye'deki yurt inşaatımız, İBB tarafından hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlenmiştir" ifadeleri... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T21:19+0300

2022-02-08T21:19+0300

2022-02-08T21:29+0300

ibb

türkiye

ilim yayma vakfı

inşaat

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İlim Yayma Vakfı, "Süleymaniye'deki yurt inşaatının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlendiği'' açıklamasında bulundu.Vakfın yazılı açıklamasında, yurt inşaatın tüm izinler alınarak yapıldığına işaret edildi.'Alınacak karara kadar zaten inşaatı durdurmuştur'Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Mevzubahis Süleymaniye ise çatışmacı bir tavrın değil, işbirliğini önceleyen bir anlayışın faydalı olacağı vurgulanan açıklamada, ''Politik çıkarların değil, tarihi bilincin esas alındığı bir bakış açısına ihtiyacımız olduğu açıktır. Tüm paydaşların aynı zeminde ve iyi niyetle hareket ettiği bir ortamda her sorunun Süleymaniye'nin yararına olacak bir şekilde çözüleceğine inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye Camii'nin önünde inşa edilen ve silüeti bozduğu için tartışılan inşaatın mühürlendiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220208/ibb-baskani-imamoglu-duyurdu-suleymaniyedeki-insaat-muhurlendi-1053621405.html

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ibb, ilim yayma vakfı, inşaat