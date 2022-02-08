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https://tr.sputniknews.com/20220208/ilim-yayma-vakfindan-yurt-iliskin-aciklama-hukuki-mesnetten-yoksun-bir-sekilde-muhurlendi-1053626061.html
İlim Yayma Vakfı'ndan yurt ilişkin açıklama: Hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlendi
İlim Yayma Vakfı'ndan yurt ilişkin açıklama: Hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlendi
İlim Yayma Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Süleymaniye'deki yurt inşaatımız, İBB tarafından hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlenmiştir" ifadeleri... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T21:19+0300
2022-02-08T21:29+0300
ibb
türkiye
ilim yayma vakfı
inşaat
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İlim Yayma Vakfı, "Süleymaniye'deki yurt inşaatının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlendiği'' açıklamasında bulundu.Vakfın yazılı açıklamasında, yurt inşaatın tüm izinler alınarak yapıldığına işaret edildi.'Alınacak karara kadar zaten inşaatı durdurmuştur'Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Mevzubahis Süleymaniye ise çatışmacı bir tavrın değil, işbirliğini önceleyen bir anlayışın faydalı olacağı vurgulanan açıklamada, ''Politik çıkarların değil, tarihi bilincin esas alındığı bir bakış açısına ihtiyacımız olduğu açıktır. Tüm paydaşların aynı zeminde ve iyi niyetle hareket ettiği bir ortamda her sorunun Süleymaniye'nin yararına olacak bir şekilde çözüleceğine inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye Camii'nin önünde inşa edilen ve silüeti bozduğu için tartışılan inşaatın mühürlendiğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220208/ibb-baskani-imamoglu-duyurdu-suleymaniyedeki-insaat-muhurlendi-1053621405.html
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ibb, ilim yayma vakfı, inşaat

İlim Yayma Vakfı'ndan yurt ilişkin açıklama: Hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlendi

21:19 08.02.2022 (güncellendi: 21:29 08.02.2022)
© İBBİBB, Süleymaniye’nin siluetini olumsuz yönde etkileyen yurt inşaatını ilçe belediyesine tanınan sürede resmi işlem yapmaması üzerine mühürledi. Uygulamanın durdurulmaması nedeniyle Yapı Tatil tutanağı düzenleyen İBB ekipleri, inşaat çalışmalarını durdurdu.
İBB, Süleymaniye’nin siluetini olumsuz yönde etkileyen yurt inşaatını ilçe belediyesine tanınan sürede resmi işlem yapmaması üzerine mühürledi. Uygulamanın durdurulmaması nedeniyle Yapı Tatil tutanağı düzenleyen İBB ekipleri, inşaat çalışmalarını durdurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© İBB
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İlim Yayma Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Süleymaniye'deki yurt inşaatımız, İBB tarafından hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.
İlim Yayma Vakfı, "Süleymaniye'deki yurt inşaatının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlendiği'' açıklamasında bulundu.
Vakfın yazılı açıklamasında, yurt inşaatın tüm izinler alınarak yapıldığına işaret edildi.

'Alınacak karara kadar zaten inşaatı durdurmuştur'

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Süleymaniye'deki yurt inşaatımız, İBB tarafından hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlenmiştir. İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararına uygun bir şekilde sürdürülmekte olan inşaat ile alakalı projenin denetim yetkisi İBB'de değildir. Vakfımız, ilgili kurumları göreve çağırarak alınacak kararlar doğrultusunda söz konusu inşaatla ilgili gerekli adımları atacağını açıklamış ve bu kapsamda alınacak karara kadar zaten inşaatı durdurmuştur. Bu çerçevede yurt inşaatı hukuki ve teknik prosedürlere uygun olduğu halde İBB'nin hukuka aykırı olarak ve yetki gaspı yaparak mühürleme işlemi yapmasına anlam vermemiz mümkün değildir.''
Mevzubahis Süleymaniye ise çatışmacı bir tavrın değil, işbirliğini önceleyen bir anlayışın faydalı olacağı vurgulanan açıklamada, ''Politik çıkarların değil, tarihi bilincin esas alındığı bir bakış açısına ihtiyacımız olduğu açıktır. Tüm paydaşların aynı zeminde ve iyi niyetle hareket ettiği bir ortamda her sorunun Süleymaniye'nin yararına olacak bir şekilde çözüleceğine inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye Camii'nin önünde inşa edilen ve silüeti bozduğu için tartışılan inşaatın mühürlendiğini açıklamıştı.
ibb - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
TÜRKİYE
İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Süleymaniye'deki inşaat mühürlendi
18:07
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