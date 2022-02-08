https://tr.sputniknews.com/20220208/imamoglu-daimi-yaz-saati-bizi-gune-karanlikta-baslatiyor-ama-elektrik-faturalari-3-katina-cikti-1053582120.html

İmamoğlu: Daimi yaz saati, bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı

İmamoğlu: Daimi yaz saati, bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı

Sabit saat uygulamasının tasarruf sağlamadığını yineleyen İBB Başkanı İmamoğlu, "Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T00:01+0300

2022-02-08T00:01+0300

2022-02-08T00:04+0300

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, daimi yaz saati uygulamasını gelen yüksek elektrik faturaları üzerinden eleştirdi.İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:İBB Başkanı daha önce mevcut uygulamanın hiçbir tasarrufa yol açmadığını ifade ederek, 'bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçme' çağrısı yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211117/imamoglu-bir-an-once-sabit-saat-uygulamasindan-vazgecilmeli-yazkis-saatine-gecilmeli-1050873121.html

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ekrem imamoğlu