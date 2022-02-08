İmamoğlu: Daimi yaz saati, bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, daimi yaz saati uygulamasını gelen yüksek elektrik faturaları üzerinden eleştirdi.İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:İBB Başkanı daha önce mevcut uygulamanın hiçbir tasarrufa yol açmadığını ifade ederek, 'bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçme' çağrısı yapmıştı.
Sabit saat uygulamasının tasarruf sağlamadığını yineleyen İBB Başkanı İmamoğlu, "Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, daimi yaz saati uygulamasını gelen yüksek elektrik faturaları üzerinden eleştirdi.
İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Çocuklarımız okula karanlıkta gidiyor. İşçiler, otobüslere karanlıkta biniyor. Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek."
İBB Başkanı daha önce mevcut uygulamanın hiçbir tasarrufa yol açmadığını ifade ederek, 'bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçme' çağrısı yapmıştı.