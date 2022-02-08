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https://tr.sputniknews.com/20220208/ingilterede-porno-sitelerine-yas-dogrulama-zorunlulugu-getiriliyor-1053624797.html
İngiltere'de porno sitelerine yaş doğrulama zorunluluğu getiriliyor
İngiltere'de porno sitelerine yaş doğrulama zorunluluğu getiriliyor
İngiltere'de yeni internet güvenliği yasalarınca, porno sitelerinin, kullanıcıların yaşlarını yasal olarak doğrulaması gerekecek. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T20:34+0300
2022-02-08T20:34+0300
dünya
ingiltere
porno
site
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İngiltere'de porno sitelerine yaş doğrulama zorunluluğu getirileceği belirtildi.BBC Türkçe'nin haberine göre Çevrimiçi Güvenlik Yasası taslağının bir parçası olan yönetmelik, çocukların sansürsüz içeriklerden daha iyi korunmasını amaçlıyor.Yeni uygulamayla birlikte kullanıcılardan, 18 ya da daha büyük olduklarını ispat etmeleri istenecek. Bunun için, kredi kartı bilgileri ya da üçüncü taraf bir hizmet kullanılabilecek.Bu koşulları sağlamayan porno sitelerine ise küresel cirolarının yüzde 10'una kadar para cezası kesilebilecek.Yasanın gelecek aylarda Parlamento'ya sunulması bekleniyor.Çocukların güvenliği konusunda kampanya yürüten gruplar, reşit olmayanların pornografik içeriklere erişmesinin çok kolay olduğu korkusuyla, uzun süredir porno sitelerinde yaş doğrulaması çağrısında bulunuyor.Araştırmalara göre, İngiltere'de 11-13 yaş arasındaki çocukların yarısı bir noktada porno izliyor.Çocuklarla çalışan uzmanlar ise bunun çocuklara sağlıksız cinsellik bilgiler verdiğini, onları istismarcılara karşı risk altına soktuğunu ve muhtemelen istismarı bildirmelerini engellediğini söylüyor.Yaş doğrulama planını açıklayan İngiltere Dijital Ekonomi Bakanı Chris Philp, "Ebeveynler, çocuklarının bu tür içerikleri görmemesi konusunda gönül rahatlığını hak ediyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211227/isten-cikarilinca-yoneticilerinin-telefon-numaralarini-ve-fotograflarini-porno-sitesinde-paylasti-1052163208.html
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ingiltere, porno, site

İngiltere'de porno sitelerine yaş doğrulama zorunluluğu getiriliyor

20:34 08.02.2022
© AAİnceleme, Bilgisayar,
İnceleme, Bilgisayar, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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İngiltere'de yeni internet güvenliği yasalarınca, porno sitelerinin, kullanıcıların yaşlarını yasal olarak doğrulaması gerekecek.
İngiltere'de porno sitelerine yaş doğrulama zorunluluğu getirileceği belirtildi.
BBC Türkçe'nin haberine göre Çevrimiçi Güvenlik Yasası taslağının bir parçası olan yönetmelik, çocukların sansürsüz içeriklerden daha iyi korunmasını amaçlıyor.
Yeni uygulamayla birlikte kullanıcılardan, 18 ya da daha büyük olduklarını ispat etmeleri istenecek. Bunun için, kredi kartı bilgileri ya da üçüncü taraf bir hizmet kullanılabilecek.
Bu koşulları sağlamayan porno sitelerine ise küresel cirolarının yüzde 10'una kadar para cezası kesilebilecek.
Yasanın gelecek aylarda Parlamento'ya sunulması bekleniyor.
Çocukların güvenliği konusunda kampanya yürüten gruplar, reşit olmayanların pornografik içeriklere erişmesinin çok kolay olduğu korkusuyla, uzun süredir porno sitelerinde yaş doğrulaması çağrısında bulunuyor.
Araştırmalara göre, İngiltere'de 11-13 yaş arasındaki çocukların yarısı bir noktada porno izliyor.
Çocuklarla çalışan uzmanlar ise bunun çocuklara sağlıksız cinsellik bilgiler verdiğini, onları istismarcılara karşı risk altına soktuğunu ve muhtemelen istismarı bildirmelerini engellediğini söylüyor.
Yaş doğrulama planını açıklayan İngiltere Dijital Ekonomi Bakanı Chris Philp, "Ebeveynler, çocuklarının bu tür içerikleri görmemesi konusunda gönül rahatlığını hak ediyor" dedi.
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