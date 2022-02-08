https://tr.sputniknews.com/20220208/instagramda-isbirligi-yazisini-gorunur-sekilde-paylasmayan-duygu-ozaslana-114-bin-lira-ceza-1053597622.html
Instagram'da 'işbirliği' yazısını görünür şekilde paylaşmayan Duygu Özaslan’a 114 bin lira ceza
Instagram'da 'işbirliği' yazısını görünür şekilde paylaşmayan Duygu Özaslan’a 114 bin lira ceza
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram'da reklam paylaşımını 'işbirliği' yazısı kuralına uymadan yaptı. Özaslan'a 114 bin 236 TL para cezası kesildi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T12:06+0300
2022-02-08T12:06+0300
2022-02-08T12:06+0300
yaşam
türkiye
sosyal medya
fenomen
youtuber
duygu özaslan
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işbirliği
reklam
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Ünlü YouTuber Duygu Özaslan, Instagram üzerinden reklam yaptığı bir üründe 'işbirliği' yazısını görünür kullanmadığı gerekçesiyle ceza aldı.2020 yılında sosyal medyadan kazanç elde edenleri denetleme amaçlı olarak "#işbirliği" yazısı zorunlu tutulmuştu.Özaslan ise son paylaşımlarında, paylaştığı ürünün reklam olduğunu belirgin hale getiren 'işbirliği' yazısını görünür biçimde kullanmadı. Özaslan'a 114 bin 236 TL para cezası kesildi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/youtuber-oguzhan-ugur-ben-trafoda-kalacagim-artik-ev-kiramdan-fazla-elektrik-faturam-var-1053303155.html
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türkiye, sosyal medya, fenomen, youtuber, duygu özaslan, instagram, youtube, işbirliği, reklam
Instagram'da 'işbirliği' yazısını görünür şekilde paylaşmayan Duygu Özaslan’a 114 bin lira ceza
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Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram'da reklam paylaşımını 'işbirliği' yazısı kuralına uymadan yaptı. Özaslan'a 114 bin 236 TL para cezası kesildi.
Ünlü YouTuber Duygu Özaslan, Instagram üzerinden reklam yaptığı bir üründe 'işbirliği' yazısını görünür kullanmadığı gerekçesiyle ceza aldı.
2020 yılında sosyal medyadan kazanç elde edenleri denetleme amaçlı olarak "#işbirliği" yazısı zorunlu tutulmuştu.
Özaslan ise son paylaşımlarında, paylaştığı ürünün reklam olduğunu belirgin hale getiren 'işbirliği' yazısını görünür biçimde kullanmadı.
Özaslan'a 114 bin 236 TL para cezası kesildi.