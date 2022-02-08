https://tr.sputniknews.com/20220208/instagramda-isbirligi-yazisini-gorunur-sekilde-paylasmayan-duygu-ozaslana-114-bin-lira-ceza-1053597622.html

Instagram'da 'işbirliği' yazısını görünür şekilde paylaşmayan Duygu Özaslan’a 114 bin lira ceza

Instagram'da 'işbirliği' yazısını görünür şekilde paylaşmayan Duygu Özaslan’a 114 bin lira ceza

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram'da reklam paylaşımını 'işbirliği' yazısı kuralına uymadan yaptı. Özaslan'a 114 bin 236 TL para cezası kesildi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T12:06+0300

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yaşam

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reklam

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Ünlü YouTuber Duygu Özaslan, Instagram üzerinden reklam yaptığı bir üründe 'işbirliği' yazısını görünür kullanmadığı gerekçesiyle ceza aldı.2020 yılında sosyal medyadan kazanç elde edenleri denetleme amaçlı olarak "#işbirliği" yazısı zorunlu tutulmuştu.Özaslan ise son paylaşımlarında, paylaştığı ürünün reklam olduğunu belirgin hale getiren 'işbirliği' yazısını görünür biçimde kullanmadı. Özaslan'a 114 bin 236 TL para cezası kesildi.

https://tr.sputniknews.com/20220131/youtuber-oguzhan-ugur-ben-trafoda-kalacagim-artik-ev-kiramdan-fazla-elektrik-faturam-var-1053303155.html

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