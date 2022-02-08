İsveçli parlamenter: Kiev'deki diplomatik personelin güvenliği sağlansın

ABD ve İngiltere’nin Kiev’deki temsilciliklerindeki bazı çalışanlarını çekmeyi planladığını dile getiren Söder, Rusya tehdidinin artmasının iki ülkeyi bu kararı almaya yönelttiğini söyledi.Söder, İsveç ve diğer AB ülkelerinin hala böyle bir adım atmadığını, ülkesinin Dışişleri Bakanlığı’nın Afganistan’da yaşananlar konusunda da tepki vermekte geciktiğini belirtti. Söder, Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından, Kabil büyükelçiliğindeki personelin geri çekilmesinde geç kalındığını ifade etti.Söder, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’ye Kabil’deki senaryonun tekrarlanmaması için Kiev Büyükelçiliği’ndeki personelin güvenliğine yönelik bir adım atmayı planlayıp planmadığını sordu.Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.
Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’ın başkenti Kabil’de diplomatik personelin tahliyesinde geç kalındığını belirten İsveçli parlamenter Björn Söder, Rusya’nın tehdidinin arttığı iddiasıyla İsveç’in Ukrayna Büyükelçiliği temsilcilerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydetti.
ABD ve İngiltere’nin Kiev’deki temsilciliklerindeki bazı çalışanlarını çekmeyi planladığını dile getiren Söder, Rusya tehdidinin artmasının iki ülkeyi bu kararı almaya yönelttiğini söyledi.
Söder, İsveç ve diğer AB ülkelerinin hala böyle bir adım atmadığını, ülkesinin Dışişleri Bakanlığı’nın Afganistan’da yaşananlar konusunda da tepki vermekte geciktiğini belirtti. Söder, Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından, Kabil büyükelçiliğindeki personelin geri çekilmesinde geç kalındığını ifade etti.
Söder, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’ye Kabil’deki senaryonun tekrarlanmaması için Kiev Büyükelçiliği’ndeki personelin güvenliğine yönelik bir adım atmayı planlayıp planmadığını sordu.
Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.
Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.