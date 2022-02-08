https://tr.sputniknews.com/20220208/italyada-hukumetten-elektrik-ve-dogalgaz-faturasi-icin-5-milyar-euroluk-yardim-paketi-1053595576.html

İtalya elektrik ve doğalgaz faturası için 5 milyar euro'luk yardım paketi hazırlığında

İtalya elektrik ve doğalgaz faturası için 5 milyar euro'luk yardım paketi hazırlığında

Avrupa'da gaz fiyatlarında kaydedilen rekor artış haneleri elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlarken İtalyan hükümetinden yardım paketi hazırlığı... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T11:33+0300

2022-02-08T11:33+0300

2022-02-08T12:01+0300

ekonomi

italya

doğalgaz

elektrik

elektrik faturası

yardım paketi

acil yardım paketi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103011/70/1030117006_0:175:4304:2596_1920x0_80_0_0_961fdf5e0250b1c805051089af8ba17d.jpg

İtalya'da iktidardaki Lig Partisi, enerji faturalarındaki artışla mücadele için en az 5 milyar euroluk bir acil durum kararnamesi üzerinde çalıştığını açıkladı.Lig Partisi lideri Matteo Salvini tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet, ailelerin ve işletmelerin elektrik ve gaz faturalarını ödemelerine yardımcı olmak için en az 5 milyar euro değerinde acil bir kararname üzerinde çalışıyor" denildi.İtalyan hükümeti, hanelerin ve işletmelerin elektrik ve doğalgaz faturalarını azaltmak için geçtiğimiz Temmuz'dan bu yana yaklaşık 10 milyar euro tahsis etmiş bulunuyor.

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italya, doğalgaz, elektrik, elektrik faturası, yardım paketi, acil yardım paketi