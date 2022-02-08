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İtalya elektrik ve doğalgaz faturası için 5 milyar euro'luk yardım paketi hazırlığında
İtalya elektrik ve doğalgaz faturası için 5 milyar euro'luk yardım paketi hazırlığında
Avrupa'da gaz fiyatlarında kaydedilen rekor artış haneleri elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlarken İtalyan hükümetinden yardım paketi hazırlığı... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T11:33+0300
2022-02-08T12:01+0300
ekonomi
italya
doğalgaz
elektrik
elektrik faturası
yardım paketi
acil yardım paketi
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İtalya'da iktidardaki Lig Partisi, enerji faturalarındaki artışla mücadele için en az 5 milyar euroluk bir acil durum kararnamesi üzerinde çalıştığını açıkladı.Lig Partisi lideri Matteo Salvini tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet, ailelerin ve işletmelerin elektrik ve gaz faturalarını ödemelerine yardımcı olmak için en az 5 milyar euro değerinde acil bir kararname üzerinde çalışıyor" denildi.İtalyan hükümeti, hanelerin ve işletmelerin elektrik ve doğalgaz faturalarını azaltmak için geçtiğimiz Temmuz'dan bu yana yaklaşık 10 milyar euro tahsis etmiş bulunuyor.
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italya, doğalgaz, elektrik, elektrik faturası, yardım paketi, acil yardım paketi

İtalya elektrik ve doğalgaz faturası için 5 milyar euro'luk yardım paketi hazırlığında

11:33 08.02.2022 (güncellendi: 12:01 08.02.2022)
© AFP 2021 / FILIPPO MONTEFORTEİtalya bayrağı
İtalya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / FILIPPO MONTEFORTE
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Avrupa'da gaz fiyatlarında kaydedilen rekor artış haneleri elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlarken İtalyan hükümetinden yardım paketi hazırlığı açıklaması geldi.
İtalya'da iktidardaki Lig Partisi, enerji faturalarındaki artışla mücadele için en az 5 milyar euroluk bir acil durum kararnamesi üzerinde çalıştığını açıkladı.
Lig Partisi lideri Matteo Salvini tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet, ailelerin ve işletmelerin elektrik ve gaz faturalarını ödemelerine yardımcı olmak için en az 5 milyar euro değerinde acil bir kararname üzerinde çalışıyor" denildi.
İtalyan hükümeti, hanelerin ve işletmelerin elektrik ve doğalgaz faturalarını azaltmak için geçtiğimiz Temmuz'dan bu yana yaklaşık 10 milyar euro tahsis etmiş bulunuyor.
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