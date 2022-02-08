İtalya elektrik ve doğalgaz faturası için 5 milyar euro'luk yardım paketi hazırlığında

İtalya'da iktidardaki Lig Partisi, enerji faturalarındaki artışla mücadele için en az 5 milyar euroluk bir acil durum kararnamesi üzerinde çalıştığını açıkladı.Lig Partisi lideri Matteo Salvini tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet, ailelerin ve işletmelerin elektrik ve gaz faturalarını ödemelerine yardımcı olmak için en az 5 milyar euro değerinde acil bir kararname üzerinde çalışıyor" denildi.İtalyan hükümeti, hanelerin ve işletmelerin elektrik ve doğalgaz faturalarını azaltmak için geçtiğimiz Temmuz'dan bu yana yaklaşık 10 milyar euro tahsis etmiş bulunuyor.
Avrupa'da gaz fiyatlarında kaydedilen rekor artış haneleri elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlarken İtalyan hükümetinden yardım paketi hazırlığı açıklaması geldi.
İtalya'da iktidardaki Lig Partisi, enerji faturalarındaki artışla mücadele için en az 5 milyar euroluk bir acil durum kararnamesi üzerinde çalıştığını açıkladı.
Lig Partisi lideri Matteo Salvini tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet, ailelerin ve işletmelerin elektrik ve gaz faturalarını ödemelerine yardımcı olmak için en az 5 milyar euro değerinde acil bir kararname üzerinde çalışıyor" denildi.
İtalyan hükümeti, hanelerin ve işletmelerin elektrik ve doğalgaz faturalarını azaltmak için geçtiğimiz Temmuz'dan bu yana yaklaşık 10 milyar euro tahsis etmiş bulunuyor.