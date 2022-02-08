https://tr.sputniknews.com/20220208/johnsondan-gozdagi-guneydogu-avrupaya-avci-ucaklari-ve-gemiler-gonderebiliriz-1053627877.html

Johnson'dan gözdağı: Güneydoğu Avrupa'ya avcı uçakları ve gemiler gönderebiliriz

Johnson'dan gözdağı: Güneydoğu Avrupa'ya avcı uçakları ve gemiler gönderebiliriz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz hükümetinin NATO müttefiklerini korumak için güneydoğu Avrupa'ya Typhoon tipi avcı uçakları ile gemiler gönderme... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T22:19+0300

2022-02-08T22:19+0300

2022-02-08T22:19+0300

ukrayna krizi

ingiltere

rusya

ukrayna

boris johnson

avcı uçağı

gemi

nato

vladimir putin

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Rusya ile Batılı ülkeler arasında Ukrayna'daki gerilimi azaltmak için diyalog devam ederken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, The Times gazetesi için bir makale kaleme aldı.Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'daki durum çerçevesinde atabileceği adımları değerlendirerek Moskova'ya 'uyarı' mesajları gönderdi."Birleşik Krallık, Estonya'da konuşlanan, İngiliz komutasındaki NATO çok uluslu taburunu takviye etmeye hazırlanıyor. On İskandinav ve kuzey Avrupa ülkesinden birlikleri kapsayan, İngiliz komutasındaki bir birlik olan Ortak Sefer Kuvvetleri'nin tatbikatına katkımızı da artıracağız. Güneydoğu Avrupa'yı korumak için Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Typhoon tipi avcı uçaklarını ve Kraliyet Donanması'na ait gemileri harekete geçirme olasılığını gözden geçiriyoruz" diyen Johnson, bu tür adımların 'Rusya'nın Ukrayna'yı istila etme' planıyla bağlantılı olduğunu kaydetti.'Diplomasinin Ukrayna'da krizi önlemeye yardım edeceğini umuyorum'İngiltere'nin Ukrayna konusunda 'çekingen' davranmayacağını ve Avrupa ile NATO'ya 'koşulsuz ve sarsılmaz' destek vereceğini belirten Johnson, hala daha diplomasinin Ukrayna'da krizin önüne geçmeye yardım edeceğini umduğunu söyledi.'Rusya'nın endişelerinin açık ve samimi diyalogla giderilebileceğine inanıyorum'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le geçen hafta yaptıkları telefon görüşmesinde İngiltere'nin Rusya'ya, faşizmi omuz omuza yenmelerinin daimi anısına saygı duyduğunu ve Rusya'nın endişelerinin açık ve samimi diyalogla giderilebileceğine inandığını söylediğini anımsatan Johnson, bu nedenle İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace'ın yakında Moskova'yı ziyaret edeceğine dikkat çekti.'Moskova, Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa'daki en büyük askeri yığınağını oluşturdu'Temel önceliklerinin müttefiklerle dayanışmak, krizdeki gerilimin azaltılması ve 'Rusya'nın Ukrayna'ya düzenleyeceği bir başka saldırının yaratacağı felaketin' önlenmesi için caydırıcılıkla diyaloğu birleştirmek olduğunu anlatan Johnson, bunun acil bir görev olduğunu, zira Moskova'nın Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa'daki en büyük askeri yığınağını oluşturduğunu öne sürdü.'Yaptırımlar için parlamentodan yeni yetkiler isteyeceğiz'Avrupa ve ABD'nin ekonomik yaptırımları 'ilk Rus askerinin ilk ayakkabı burnu Ukrayna'nın egemen topraklarına girer girmez' uygulanacak şekilde hazır tutmaları gerektiğini de belirten Johnson, "Kendi adımıza, İngiltere'nin yaptırımları ve diğer tedbirler, Rusya'nın herhangi yeni bir saldırısı için hazır olacak. Hükümet, Rus devletiyle ilişkili olan veya Kremlin için stratejik öneme sahip bir sektörde faaliyet yürüten herhangi bir şirket de dahil, daha geniş kapsamda Rus özel ve tüzel kişilerine yaptırım uygulamak için parlamentodan yeni yetkiler isteyecek" ifadelerini kullandı.Rusya lideri Putin'i de uyaran Johnson, "Eğer yeni bir saldırı başlatırsa, Batı'yı, kaçınmak istediğinden çok daha fazlasını yapmaya zorlayacak. Ukrayna, kendi kaderini belirleyebilmek ve kendi ittifaklarını seçebilmek istedi. İngiltere, her zaman bu ilkeleri destekledi ve şimdi de geri durmayacak" yorumunu yaptı.

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https://tr.sputniknews.com/20220207/kuleba-ukrayna-son-donemde-batidan-bin-tondan-fazla-silah-aldi-1053571943.html

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ingiltere, rusya, ukrayna, boris johnson, avcı uçağı, gemi, nato, vladimir putin