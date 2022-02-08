Kaftancıoğlu: 'Zamlar geri alınsın' diyerek kampanyamızı 39 ilçede eş zamanlı başlatıyoruz

"Günlük 50 tane çay satıyoruz. İş, güç yok. Daha önce 200 TL öderken, şimdi 693 TL elektrik faturası geldi. Bizim bu halimizi ne olacak? Zaten piyasa ölü. Biz mahvolduk." "Günlük 50 tane çay satıyoruz. İş, güç yok. Daha önce 200 TL öderken, şimdi 693 TL elektrik faturası geldi. Bizim bu halimizi ne olacak? Zaten piyasa ölü. Biz mahvolduk."

"Beşiktaş’taki her esnaf gibi biz de cebimize yansıtılan faturalardan şikayetçiyiz. Geçen ay 3 bin 250 TL gelen faturamız bu ay 9 bin 700 TL’ye dayanmış durumda. Buradan yetkililere sesleniyoruz, bir an önce bu duruma müdahale edilmeli." "Beşiktaş’taki her esnaf gibi biz de cebimize yansıtılan faturalardan şikayetçiyiz. Geçen ay 3 bin 250 TL gelen faturamız bu ay 9 bin 700 TL’ye dayanmış durumda. Buradan yetkililere sesleniyoruz, bir an önce bu duruma müdahale edilmeli."

"Bir emekli eşiyim. Benim elektrik faturam bundan 2 ay önce 82 TL gelirken, bu sefer 355 TL gelmiş. Ben bunu nasıl ödeyeceğim bir emekli maaşıyla. Geçinemiyoruz, zor durumdayız. Bu ateşin sönmesini istiyoruz." "Bir emekli eşiyim. Benim elektrik faturam bundan 2 ay önce 82 TL gelirken, bu sefer 355 TL gelmiş. Ben bunu nasıl ödeyeceğim bir emekli maaşıyla. Geçinemiyoruz, zor durumdayız. Bu ateşin sönmesini istiyoruz."

"Geçen ay gelen faturam 10.060 kilowatt 10 bin lira iken, bu ay gelen faturam 10.177 kilowatt, 17 bin 500 TL. Bu iş yerinde 10 tane kişi çalışıyor. Buna kim dur diyecek, kim çözüm üretecek?" "Geçen ay gelen faturam 10.060 kilowatt 10 bin lira iken, bu ay gelen faturam 10.177 kilowatt, 17 bin 500 TL. Bu iş yerinde 10 tane kişi çalışıyor. Buna kim dur diyecek, kim çözüm üretecek?"