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https://tr.sputniknews.com/20220208/kaftancioglu-zamlar-geri-alinsin-diyerek-kampanyamizi-39-ilcede-es-zamanli--baslatiyoruz-1053625245.html
Kaftancıoğlu: 'Zamlar geri alınsın' diyerek kampanyamızı 39 ilçede eş zamanlı başlatıyoruz
Kaftancıoğlu: 'Zamlar geri alınsın' diyerek kampanyamızı 39 ilçede eş zamanlı başlatıyoruz
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı yapacakları basın açıklamasıyla 'Zamlar geri alınsın' kampanyası başlatacaklarını... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T20:52+0300
2022-02-08T21:07+0300
canan kaftancıoğlu
basın açıklaması
zam
politika
protesto
kampanya
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak İstanbul’da ‘Zamlar Geri Alınsın’ sloganıyla sokaklara çıkarak 39 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.Kaftancıoğlu Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"İstanbul'da vatandaş soğuktan donarken elektrik faturaları cep yakıyor! İstanbul örgütü olarak geçinemeyen vatandaşlarımızla buluşmak üzere bir kez daha sokağa çıkıyoruz #ZamlarGeriAlınsın diyerek kampanyamızı 39 ilçede eş zamanlı yapacağımız basın açıklamasıyla başlatıyoruz."Canan Kaftancıoğlu bir diğer paylaşımında "09.02.2022 çarşamba günü 11.00 Bosna Bulvarı No:68 Sultanbeyli’nde faturaları kabus haline gelmiş vatandaşlarımızla buluşacak basın açıklamasının ardından esnafımızı ziyaret edeceğim" açıklamasını yaptı.Kaftancıoğlu’nun paylaştığı videoda yer alan kişilerse şunları dile getirdi:
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canan kaftancıoğlu, basın açıklaması, zam, protesto, kampanya

Kaftancıoğlu: 'Zamlar geri alınsın' diyerek kampanyamızı 39 ilçede eş zamanlı başlatıyoruz

20:52 08.02.2022 (güncellendi: 21:07 08.02.2022)
© AACanan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı yapacakları basın açıklamasıyla 'Zamlar geri alınsın' kampanyası başlatacaklarını açıkladı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak İstanbul’da ‘Zamlar Geri Alınsın’ sloganıyla sokaklara çıkarak 39 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.
Kaftancıoğlu Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da vatandaş soğuktan donarken elektrik faturaları cep yakıyor! İstanbul örgütü olarak geçinemeyen vatandaşlarımızla buluşmak üzere bir kez daha sokağa çıkıyoruz #ZamlarGeriAlınsın diyerek kampanyamızı 39 ilçede eş zamanlı yapacağımız basın açıklamasıyla başlatıyoruz."
Canan Kaftancıoğlu bir diğer paylaşımında "09.02.2022 çarşamba günü 11.00 Bosna Bulvarı No:68 Sultanbeyli’nde faturaları kabus haline gelmiş vatandaşlarımızla buluşacak basın açıklamasının ardından esnafımızı ziyaret edeceğim" açıklamasını yaptı.
Kaftancıoğlu’nun paylaştığı videoda yer alan kişilerse şunları dile getirdi:
"Günlük 50 tane çay satıyoruz. İş, güç yok. Daha önce 200 TL öderken, şimdi 693 TL elektrik faturası geldi. Bizim bu halimizi ne olacak? Zaten piyasa ölü. Biz mahvolduk."
"Beşiktaş’taki her esnaf gibi biz de cebimize yansıtılan faturalardan şikayetçiyiz. Geçen ay 3 bin 250 TL gelen faturamız bu ay 9 bin 700 TL’ye dayanmış durumda. Buradan yetkililere sesleniyoruz, bir an önce bu duruma müdahale edilmeli."
"Bir emekli eşiyim. Benim elektrik faturam bundan 2 ay önce 82 TL gelirken, bu sefer 355 TL gelmiş. Ben bunu nasıl ödeyeceğim bir emekli maaşıyla. Geçinemiyoruz, zor durumdayız. Bu ateşin sönmesini istiyoruz."
"Geçen ay gelen faturam 10.060 kilowatt 10 bin lira iken, bu ay gelen faturam 10.177 kilowatt, 17 bin 500 TL. Bu iş yerinde 10 tane kişi çalışıyor. Buna kim dur diyecek, kim çözüm üretecek?"
"Ben bir telefoncuyum ve işletme sahibiyim. Aralık 2021 tarihinde gelen faturam 353 TL iken, Ocak 2022 tarihinde gelen faturam 646 TL’dir. Biz artık satış yapamıyoruz. Biz artık geçinemiyoruz. Biz artık evimize ekmek götüremiyoruz. Bu soygun düzenine dur deyin."
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