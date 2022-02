https://tr.sputniknews.com/20220208/kamu-sen-4-kisilik-bir-ailenin-asgari-gecim-haddi-11-bin-898-liraya-yukseldi-1053594727.html

Kamu-Sen: 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 11 bin 898 liraya yükseldi

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2022 Ocak ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı. Buna göre, ocak ayında dört... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

Türkiye Kamu-Sen'in, araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre bin 525 TL artışla 11 bin 898 liraya yükseldi. Çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 5 bin 584 TL olarak hesaplandı.Araştırmaya göre çalışan tek bir kişinin açlık sınırı ise 598 lir artışla, 4 bin 433 liraya çıktı.Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise ocak ayında 4 bin 240 lira olarak tahmin edildi.Günlük gıda harcaması 97.28 lira olduYapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ocak 2022 verilerine göre günlük 97.28 lira olduğu belirlendi.Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 2 bin 918 lira oldu. Ocak 2022 itibari ile ortalama 6 bin 285 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 46,43’ünü oluşturuyor.Maaşın yüzde 67.47'si barınma ve gıdayaAraştırmada "Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 1.322,30 lira olarak belirlenen kira gideri ise Ocak 2022 ortalama maaşının yüzde 21,04’üne denk geldi." dendi.Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 67,47’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda.'Yıllık zam oranının tamamına yaklaşan enflasyonla karşı karşıyayız'Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, çalışanların cebine yansıyan enflasyonun açıklanan enflasyondan daha fazla olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:"Daha ilk aydan 6 ay için yapılan maaş zammını aşan ve yıllık zam oranının tamamına yaklaşan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Son bir ayda dört kişilik ailenin aylık zorunlu harcaması 1525 lira artmıştır. Geçen her an kamu çalışanlarının aleyhine işlemekte, maaşlar enflasyon karşısında erimektedir. Yüksek enflasyon döneminde ortaya çıkan mağduriyeti gidermek adına, mahsuplaşma için 6 ay beklenmeden, her ay ortaya çıkan farkın maaşlara yansıtılması ve üzerine refah payı ilave edilerek kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmeyeceği sözünün hayata geçirilmesi gerekiyor."

türkiye kamu-sen, kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu (kesk), aile, enflasyon