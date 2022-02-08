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Kanada'da aşı zorunluluğu karşıtı kamyon sürücülerinin kornaları mahkeme kararıyla susturuldu
Kanada'da aşı zorunluluğu karşıtı kamyon sürücülerinin kornaları mahkeme kararıyla susturuldu
Kanada'nın başkenti Ottawa'da zorunlu aşıya ve koronavirüse karşı önlem amaçlı uygulamalara karşı çıkan kamyoncuların ocak sonundan beri süren protestolarıyla... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T10:03+0300
2022-02-08T10:03+0300
kanada
zorunlu aşı
karantina
kamyon
polis
mahkeme
justin trudeau
koronavirüs
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Kanadalı kamyon sürücülerinin zorunlu aşı ve Kovid-19 uygulamalarına karşı başlattıkları eylem mahkemeye taşındı. Kamyon sürücülerinin 29 Ocak’tan bu yana başkent Ottawa’da devam ettikleri eylemdeki en önemli protesto enstrümanı olan kamyon kornaları, Ontario Yüksek Mahkemesi kararıyla susturuldu. Ottawa şehir merkezindeki ana yolları tıkayıp hayatı felç eden 'Özgürlük Konvoyu'nun organizatörleri aleyhine, şehir merkezinde sürekli çaldıkları araç kornalarının gürültüsü nedeniyle 9.8 milyon Kanada doları (104.2 milyon Türk lirası) tutarında tazminat davası açılmıştı. Ottawa’da avukatlık yapan Paul Champ’in, bir şehir sakinini temsilen Ontario Yüksek Adalet Mahkemesi'ne açtığı davanın ilk duruşmasında, Yargıç​​​​​​​ Hugh McLean tarafları dinledi. Ottawa şehir merkezinde yaşayanları 12 gündür rahatsız eden kornaları susturmak amacıyla ihtiyati tedbir kararı veren Yargıç Hugh McLean, gerekçesini "Korna çalmak, bildiğim herhangi bir büyük düşüncenin ifadesi değil" şeklinde açıkladı. Mahkeme kararının derhal yürürlüğe girmesine ve gelecek 10 gün boyunca kornaların susmasına hükmeden Yargıç McLean, kamyon sürücülerinin protesto hakları olduğunu ancak korna çalmalarının yasaklanmasının, bu hakları gasp etmeyeceğini söyledi. Mahkemenin bir sonraki duruşması, 16 Şubat'ta yapılacak. Başbakan Trudeau'dan gamalı haç ve konfederasyon bayrağı benzetmesiÖte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eylemin bir an önce bitirilmesi çağrısında bulundu. Federal Parlamento oturumuna çevrim içi katılan Trudeau, “Ottawa halkı, kendi mahallelerinde taciz edilmeyi hak etmiyor. Sokak köşesinde uçan bir (Nazi sembolü) gamalı haç ya da bir konfederasyon bayrağının doğasında var olan şiddetle karşı karşıya kalmayı hak etmiyor. Kanadalılar bu değil. Bu salgın kısıtlamaları sonsuza kadar sürmez" ifadesini kullandı. Bu arada polisin; protestocu kamyon sürücülerinin eylemlerine devam edebilmek için en önemli ihtiyaçları olan mazot tedarikine de müdahale etmeye başladığı görülürken milli park hüviyetindeki Konfederasyon Parkı’ndaki ahşap mutfak, sauna, tuvalet ve duş alma birimlerinin kaldırılması için de uyarıda bulunuldu. Ottawa Polis Şefi: İstifa etmeyeceğim Protestonun, başkentteki hayatı felç etmesinin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Ottawa Polis Şefi Peter Sloly, istifasını isteyen çevrelere cevap verirken "İstifa etmeyeceğim. Görevimin başındayım" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220207/kanadada-kamyoncularin-asi-zorunlulugu-karsiti-gosterileri-baskentte-olaganustu-hal-ilan-edildi-1053540068.html
https://tr.sputniknews.com/20220206/kanadada-ozgurluk-konvoyu-karsiti-protesto---1053517649.html
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kanada, zorunlu aşı, karantina, kamyon, polis, mahkeme, justin trudeau

Kanada'da aşı zorunluluğu karşıtı kamyon sürücülerinin kornaları mahkeme kararıyla susturuldu

10:03 08.02.2022
© REUTERS / PATRICK DOYLEKanada'da kamyoncuların protestosu
Kanada'da kamyoncuların protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / PATRICK DOYLE
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Kanada'nın başkenti Ottawa'da zorunlu aşıya ve koronavirüse karşı önlem amaçlı uygulamalara karşı çıkan kamyoncuların ocak sonundan beri süren protestolarıyla ilgili yeni bir mahkeme kararı var.
Kanadalı kamyon sürücülerinin zorunlu aşı ve Kovid-19 uygulamalarına karşı başlattıkları eylem mahkemeye taşındı.
Kamyon sürücülerinin 29 Ocak’tan bu yana başkent Ottawa’da devam ettikleri eylemdeki en önemli protesto enstrümanı olan kamyon kornaları, Ontario Yüksek Mahkemesi kararıyla susturuldu.
Kanada’nın başkenti Ottawa’da 29 Ocak’ta başlayan ve halen devam eden aşı zorunluluğu karşıtı kamyoncuların eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
DÜNYA
Kanada’da kamyoncuların aşı zorunluluğu karşıtı gösterileri: Başkentte olağanüstü hal ilan edildi
Dün, 01:02
Ottawa şehir merkezindeki ana yolları tıkayıp hayatı felç eden 'Özgürlük Konvoyu'nun organizatörleri aleyhine, şehir merkezinde sürekli çaldıkları araç kornalarının gürültüsü nedeniyle 9.8 milyon Kanada doları (104.2 milyon Türk lirası) tutarında tazminat davası açılmıştı.
Ottawa’da avukatlık yapan Paul Champ’in, bir şehir sakinini temsilen Ontario Yüksek Adalet Mahkemesi'ne açtığı davanın ilk duruşmasında, Yargıç​​​​​​​ Hugh McLean tarafları dinledi. Ottawa şehir merkezinde yaşayanları 12 gündür rahatsız eden kornaları susturmak amacıyla ihtiyati tedbir kararı veren Yargıç Hugh McLean, gerekçesini "Korna çalmak, bildiğim herhangi bir büyük düşüncenin ifadesi değil" şeklinde açıkladı.
Mahkeme kararının derhal yürürlüğe girmesine ve gelecek 10 gün boyunca kornaların susmasına hükmeden Yargıç McLean, kamyon sürücülerinin protesto hakları olduğunu ancak korna çalmalarının yasaklanmasının, bu hakları gasp etmeyeceğini söyledi.
Mahkemenin bir sonraki duruşması, 16 Şubat'ta yapılacak.
Kanada protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
KORONAVİRÜS
Kanada'da 'özgürlük konvoyu' karşıtı protesto
6 Şubat, 03:15

Başbakan Trudeau'dan gamalı haç ve konfederasyon bayrağı benzetmesi

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eylemin bir an önce bitirilmesi çağrısında bulundu. Federal Parlamento oturumuna çevrim içi katılan Trudeau, “Ottawa halkı, kendi mahallelerinde taciz edilmeyi hak etmiyor. Sokak köşesinde uçan bir (Nazi sembolü) gamalı haç ya da bir konfederasyon bayrağının doğasında var olan şiddetle karşı karşıya kalmayı hak etmiyor. Kanadalılar bu değil. Bu salgın kısıtlamaları sonsuza kadar sürmez" ifadesini kullandı.
Bu arada polisin; protestocu kamyon sürücülerinin eylemlerine devam edebilmek için en önemli ihtiyaçları olan mazot tedarikine de müdahale etmeye başladığı görülürken milli park hüviyetindeki Konfederasyon Parkı’ndaki ahşap mutfak, sauna, tuvalet ve duş alma birimlerinin kaldırılması için de uyarıda bulunuldu.

Ottawa Polis Şefi: İstifa etmeyeceğim

Protestonun, başkentteki hayatı felç etmesinin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Ottawa Polis Şefi Peter Sloly, istifasını isteyen çevrelere cevap verirken "İstifa etmeyeceğim. Görevimin başındayım" dedi.
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