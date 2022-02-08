https://tr.sputniknews.com/20220208/katil-balinalarin-mavi-balina-avi-ilk-kez-kayda-gecti-1053631476.html

Katil balinaların mavi balina avı ilk kez kayda geçti

Katil balinaların mavi balina avı ilk kez kayda geçti

Bilim insanları katil balinaların grup halinde dünyanın en büyük hayvanı olan mavi balinayı avladığı anları ilk kez kayda aldı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T23:29+0300

2022-02-08T23:29+0300

2022-02-08T23:29+0300

dünya

katil balina

balina

okyanus

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Marine Mammal Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Avustralyalı bilim insanları mavi sularda daha önce kayda geçmemiş bir manzara ile karşılaştı. Uzmanların gördükleri, deniz ekosistemine yeni bir ışık tutuyor.Bilim insanları daha önce ara ara orkaların mavi balinaları saldırdığı ve ciddi şekilde yaralanmalarına neden olduğuna dair bilgilerin geldiğini, ancak şimdiye kadar bir yetişkin veya yavrunun öldürüldüğüne ilişkin teyidin bulunmadığını kaydetti.Uzmanlar Batı Avustralya’daki Perth kıyılarında her yıl gerçekleştirdikleri araştırma kapsamında bir grup katil balinanın mavi balinaya saldırdığını gördü.Katil balinalar bilim insanlarının gözleri önünde dünyanın en büyük hayvanı olan mavi balinaya yan tarafından vurarak onu suyun altına inmeye zorladı.Orka olarak da bilinen katil balinaların, avları sırasında henüz ölmemiş mavi balinanın ağzına doğru yüzüp dilini yediği bildirildi.Avustralya’daki Flinders Üniversitesi’nden Isabella Reeves, “Yaklaşık 14 katil balina sudaki mavi balinaya saldırıyordu, saldırının başında dişi katil balina vardı” dedi.Mavi balinalar 34 metre uzunluğa, 200 ton, yani 33 filin ağırlığına ulaşabiliyor. Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı’na göre, bu canlıların kalplerinin boyu da Volskwagen’in Beetle aracı kadar. Bu canlıların dişileri erkeklerinden daha büyük. Bilim insanlarının keşfi ise tehlikedeki bu türün kurtarılmasına yardımcı olabilir. Nitekim bu hayvanlardan şu an doğada 10 bin ila 25 bin adet mevcut.Uzmanların gördüğü ilk av Mart 2019’da gerçekleşti. Bunun dışında yine 2019’da ve 2021’de aynı bölgede birer mavi balina yavrusunun orkalar tarafından avlandığı tespit edildi.2021’deki üçüncü avın yaklaşık üç saat sürdüğü ve üç saldırıdaki 10’dan fazla orkanın aynı olduğu aktarıldı. Avın öldürülmesinden sonra diğer katil balinaların da bölgeye gelip durumdan faydalandığı belirtiliyor.Saldırıları dişi katil balinaların başlattığı düşünülüyor. Zira dişi orkalar yavrularını doyurmaları gerektiği için erkek orkalardan daha fazla besine ihtiyaç duyuyor.

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katil balina, balina, okyanus