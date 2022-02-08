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https://tr.sputniknews.com/20220208/kazdaglarinda-tipi-nedeniyle-17-askeri-personel-ile-4-belediye-calisani-mahsur-kaldi-1053632334.html
Kazdağları'nda tipi nedeniyle 17 askeri personel ile 4 belediye çalışanı mahsur kaldı
Kazdağları'nda tipi nedeniyle 17 askeri personel ile 4 belediye çalışanı mahsur kaldı
Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibini kurtarma... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T23:52+0300
2022-02-08T23:52+0300
kazdağları
mahsur kalma
türkiye
asker
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldığı belirtildi.Açıklamada, "Valilik koordinasyonunda, kapanan yolun açılması ve personele ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlandı. 17 kişiden oluşan askeri personel ve 4 kişiden oluşan yol ekibinin sağlık durumları iyi olup en kısa sürede kendilerine ulaşılması için çaba sarf edilmektedir" ifadesi kullanıldı.
kazdağları
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kazdağları, mahsur kalma, asker

Kazdağları'nda tipi nedeniyle 17 askeri personel ile 4 belediye çalışanı mahsur kaldı

23:52 08.02.2022
© İHAJandarma, kar
Jandarma, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© İHA
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Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibini kurtarma çalışması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldığı belirtildi.
Açıklamada, "Valilik koordinasyonunda, kapanan yolun açılması ve personele ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlandı. 17 kişiden oluşan askeri personel ve 4 kişiden oluşan yol ekibinin sağlık durumları iyi olup en kısa sürede kendilerine ulaşılması için çaba sarf edilmektedir" ifadesi kullanıldı.
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