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https://tr.sputniknews.com/20220208/kedisine-iskence-eden-futbolcu-zoumaya-sorusturma-1053598205.html
Kedisine işkence eden futbolcu Zouma'ya soruşturma
Kedisine işkence eden futbolcu Zouma'ya soruşturma
West Ham United'da forma giyen Kurt Zouma'nın bir kediyi tekmelediği görüntüler tepki çekti. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, gelen tepkilerin ardından özür... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T12:11+0300
2022-02-08T12:16+0300
dünya
kurt zouma
west ham
west ham united
kedi
işkence
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West Ham United oyuncusu Kurt Zouma, bir kediyi tekmeledi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, çok sayıda kullanıcı Zouma'ya tepki gösterdi. Sporx'in haberine göre, kediyi tekmelediği için özür dileyen Zouma, "Videodan dolayı üzgün ve sinirli olan herkesten özür dilerim. Davranışım için hiçbir mazeretim yok. Herkes emin olsun ki, iki kedimiz de sağlıklı ve iyi durumda. Ailemiz tarafından el üstünde tutuluyorlar. Bu olay bir daha yaşanmayacak" ifadelerini kullandı. Zouma'nın kulübünden West Ham'dan yapılan açıklamada ise, "Ortalıkta dolaşan video nedeniyle Kurt Zouma'yı kınıyoruz. Kurt Zouma ile konuştuk ve konuyu ele alacağız. Hayvanlara yapılan eziyeti hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz" ifadeleri yer aldı. İngiliz ekibinin, Zouma'yı kadro dışı bırakmayı da düşündüğü belirtildi. Hakkında soruşturma başlatılan Fransız futbolcu, 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
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kurt zouma, west ham, west ham united, kedi, işkence

Kedisine işkence eden futbolcu Zouma'ya soruşturma

12:11 08.02.2022 (güncellendi: 12:16 08.02.2022)
© AFP 2021Kurt Zouma
Kurt Zouma - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021
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West Ham United'da forma giyen Kurt Zouma'nın bir kediyi tekmelediği görüntüler tepki çekti. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, gelen tepkilerin ardından özür diledi.
West Ham United oyuncusu Kurt Zouma, bir kediyi tekmeledi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, çok sayıda kullanıcı Zouma'ya tepki gösterdi.
Sporx'in haberine göre, kediyi tekmelediği için özür dileyen Zouma, "Videodan dolayı üzgün ve sinirli olan herkesten özür dilerim. Davranışım için hiçbir mazeretim yok. Herkes emin olsun ki, iki kedimiz de sağlıklı ve iyi durumda. Ailemiz tarafından el üstünde tutuluyorlar. Bu olay bir daha yaşanmayacak" ifadelerini kullandı.
Zouma'nın kulübünden West Ham'dan yapılan açıklamada ise, "Ortalıkta dolaşan video nedeniyle Kurt Zouma'yı kınıyoruz. Kurt Zouma ile konuştuk ve konuyu ele alacağız. Hayvanlara yapılan eziyeti hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz" ifadeleri yer aldı. İngiliz ekibinin, Zouma'yı kadro dışı bırakmayı da düşündüğü belirtildi.
Hakkında soruşturma başlatılan Fransız futbolcu, 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
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