https://tr.sputniknews.com/20220208/kedisine-iskence-eden-futbolcu-zoumaya-sorusturma-1053598205.html

Kedisine işkence eden futbolcu Zouma'ya soruşturma

Kedisine işkence eden futbolcu Zouma'ya soruşturma

West Ham United'da forma giyen Kurt Zouma'nın bir kediyi tekmelediği görüntüler tepki çekti. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, gelen tepkilerin ardından özür... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

kurt zouma

west ham

west ham united

kedi

işkence

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West Ham United oyuncusu Kurt Zouma, bir kediyi tekmeledi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, çok sayıda kullanıcı Zouma'ya tepki gösterdi. Sporx'in haberine göre, kediyi tekmelediği için özür dileyen Zouma, "Videodan dolayı üzgün ve sinirli olan herkesten özür dilerim. Davranışım için hiçbir mazeretim yok. Herkes emin olsun ki, iki kedimiz de sağlıklı ve iyi durumda. Ailemiz tarafından el üstünde tutuluyorlar. Bu olay bir daha yaşanmayacak" ifadelerini kullandı. Zouma'nın kulübünden West Ham'dan yapılan açıklamada ise, "Ortalıkta dolaşan video nedeniyle Kurt Zouma'yı kınıyoruz. Kurt Zouma ile konuştuk ve konuyu ele alacağız. Hayvanlara yapılan eziyeti hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz" ifadeleri yer aldı. İngiliz ekibinin, Zouma'yı kadro dışı bırakmayı da düşündüğü belirtildi. Hakkında soruşturma başlatılan Fransız futbolcu, 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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