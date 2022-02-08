https://tr.sputniknews.com/20220208/kilicdaroglu-akseneri-ziyaret-etti-1053622092.html

Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret etti

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğleden sonra İyi Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T18:32+0300

2022-02-08T18:32+0300

2022-02-08T18:32+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

görüşme

iyi parti

chp

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Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Akşener ile kısa bir görüşme yaptı. İki lider, cumartesi günü yapılacak altı liderler zirvesinden önce karşılıklı bir görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede gündem ağırlıklı olarak parlamenter sistem olurken güncel konular da ele alındı.

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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, görüşme, iyi parti, chp