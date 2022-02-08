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https://tr.sputniknews.com/20220208/kilicdaroglu-akseneri-ziyaret-etti-1053622092.html
Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret etti
CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğleden sonra İyi Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T18:32+0300
2022-02-08T18:32+0300
2022-02-08T18:32+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
görüşme
iyi parti
chp
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Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Akşener ile kısa bir görüşme yaptı. İki lider, cumartesi günü yapılacak altı liderler zirvesinden önce karşılıklı bir görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede gündem ağırlıklı olarak parlamenter sistem olurken güncel konular da ele alındı.
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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, görüşme, iyi parti, chp
Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret etti Abone ol
CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğleden sonra İyi Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü.
Habertürk'ten
Mahir Kılıç
'ın
haberine
göre, Akşener ile kısa bir görüşme yaptı.
İki lider, cumartesi günü yapılacak altı liderler zirvesinden önce karşılıklı bir görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede gündem ağırlıklı olarak parlamenter sistem olurken güncel konular da ele alındı.