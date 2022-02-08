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Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret etti
CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğleden sonra İyi Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T18:32+0300
2022-02-08T18:32+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
görüşme
iyi parti
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Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Akşener ile kısa bir görüşme yaptı. İki lider, cumartesi günü yapılacak altı liderler zirvesinden önce karşılıklı bir görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede gündem ağırlıklı olarak parlamenter sistem olurken güncel konular da ele alındı.
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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, görüşme, iyi parti, chp

Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret etti

18:32 08.02.2022
© Fotoğraf : CHP Genel Merkezi Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Fotoğraf : CHP Genel Merkezi
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CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğleden sonra İyi Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Akşener ile kısa bir görüşme yaptı.
İki lider, cumartesi günü yapılacak altı liderler zirvesinden önce karşılıklı bir görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede gündem ağırlıklı olarak parlamenter sistem olurken güncel konular da ele alındı.
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