https://tr.sputniknews.com/20220208/kilicdaroglu-erdogan-cikip-meydanlara-cumhurbaskanligima-engel-oluyorlar-diyecek-1053626761.html

Kılıçdaroğlu: Erdoğan çıkıp meydanlara ‘Cumhurbaşkanlığıma engel oluyorlar’ diyecek

Kılıçdaroğlu: Erdoğan çıkıp meydanlara ‘Cumhurbaşkanlığıma engel oluyorlar’ diyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunda açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan yine çıkıp meydanlara diyecek ki, 'bak Cumhurbaşkanı olacağım yine karşıma... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T21:43+0300

2022-02-08T21:43+0300

2022-02-08T21:43+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanlığı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV5 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP’den ayrılarak AK Parti'ye geçen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın “CHP’de namazı A4 kağıtları üstünde kılıyordum” sözlerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Siyasette kulvar değiştirebilirsiniz, bunu bir noktaya kadar anlayışla karşılayabilirim ama yalan söylemek, gerçekleri saptırmak asla doğru değildir. Doğruları söylemek lazım. Seccademiz var, oturur namazını kılarsın kimse bir şey demez ki” ifadelerini kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylığına konusunda "Anayasa Mahkemesi’nin kararını en alttaki mahkeme uygulamıyor. Böyle bir tablo içerisinde Erdoğan’ın bir daha cumhurbaşkanı mı olacak, bir daha olmayacak mı temelindeki bu tartışmalar entelektüel düzeyde yapılabilir, hukuk düzeyinde yapılabilir ama bugün Türkiye’nin yaşadığı siyaset zemininde bu tartışmalar sadece Erdoğan’a yarar" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şunları söyledi: * Erdoğan yine çıkıp meydanlara diyecek ki, ‘Bak cumhurbaşkanı olacağım yine karşıma 367 garabeti çıkardılar, cumhurbaşkanlığıma engel oluyorlar’ diyecek. Adım gibi biliyorum. Bu tartışmayı biraz da onun için yapıyor. O nedenle dedim, ‘kardeşim getir sandığı seçimi yapalım’. Niye korkuyorsun?* İstanbul seçimlerinde bir zarfın içine 4 tane oy pusulası koyuyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu ne dedi? 4 oy pusulasından birisi doğru değil, diğer 3’ü doğrudur. Diğer 3’ünün neden doğru olmadığına karar vermiyorsun? Bir adam sahtekarlık yapıp zarfa koyduysa tamamını iptal edersin. Etmediler, niçin? Erdoğan’dan talimat aldıkları için.'Erdoğan'ı siyaseten yenmemiz lazım' * Türkiye’de hukuk yok, Türkiye’de hukuk askıya alınmış vaziyette. Türkiye’de anayasa var, şeklen var ama uygulanabilir bir anayasa maalesef yok. Biz niye diyoruz ki, ‘cumhuriyetin ikinci yüz yılında cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız’. Çünkü demokrasi olmadığı için. Bunu dillendiriyoruz.* Erdoğan bunun arkasına sığınarak, kendisine mağduriyet yaratmaya çalışıyor. Bizden de bir sürü arkadaş, ‘vay efendim Erdoğan iki dönem oldu, bir daha olmayacak. Anayasaya aykırı falan filan’ Ben de biliyorum.* Ama ortada anayasayı uygulayacak kim? Nereye başvuracaksın? Siz Anayasa Mahkemesi’ni askıya almışsınız, anayasayı askıya almışsınız, anayasanın emredici hükümlerini uygulamıyorsunuz, AİHM kararlarını uygulamıyorsunuz.* Yeri geldiğinde ‘AİHM kararlarına uymuyorum, saygı da duymuyorum’ diye açıklama yapıyor. Şimdi böyle bir kişiyi siyaseten yenmemiz lazım. Sandığı koyacağız, milletin takdirine sunacağız.

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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı