https://tr.sputniknews.com/20220208/kirmizi-oda-final-yapiyor-1053606324.html

Kırmızı Oda final yapıyor

Kırmızı Oda final yapıyor

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi için final kararı alındı. Dizi, 61. bölümde final yapacak. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T13:59+0300

2022-02-08T13:59+0300

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Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserlerinden uyarlanan 'Kırmızı Oda' dizisi final yapıyor.Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin diziye geri dönmesine rağmen dizinin reytinglerinde beklenen artış sağlanamadı. Dizi, 61. bölümde final yapacak.Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı diziye Petekkaya'nın yanı sıra Hülya Şen ve Melis Birkan da dahil olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220205/yilmaz-erdogan-duyurdu-organize-isler-dizi-oluyor-1053509076.html

kırmızı oda

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kırmızı oda, dizi, final, tv, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)