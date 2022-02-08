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Kırmızı Oda final yapıyor
Kırmızı Oda final yapıyor
Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi için final kararı alındı. Dizi, 61. bölümde final yapacak. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T13:59+0300
2022-02-08T14:00+0300
yaşam
kırmızı oda
dizi
final
tv
televizyon
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
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Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserlerinden uyarlanan 'Kırmızı Oda' dizisi final yapıyor.Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin diziye geri dönmesine rağmen dizinin reytinglerinde beklenen artış sağlanamadı. Dizi, 61. bölümde final yapacak.Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı diziye Petekkaya'nın yanı sıra Hülya Şen ve Melis Birkan da dahil olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220205/yilmaz-erdogan-duyurdu-organize-isler-dizi-oluyor-1053509076.html
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kırmızı oda, dizi, final, tv, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

Kırmızı Oda final yapıyor

13:59 08.02.2022 (güncellendi: 14:00 08.02.2022)
© Fotoğraf : TwitterKırmızı Oda, dizi
Kırmızı Oda, dizi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi için final kararı alındı. Dizi, 61. bölümde final yapacak.
Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserlerinden uyarlanan 'Kırmızı Oda' dizisi final yapıyor.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin diziye geri dönmesine rağmen dizinin reytinglerinde beklenen artış sağlanamadı. Dizi, 61. bölümde final yapacak.
Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı diziye Petekkaya'nın yanı sıra Hülya Şen ve Melis Birkan da dahil olmuştu.
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