Kırmızı Oda final yapıyor

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserlerinden uyarlanan 'Kırmızı Oda' dizisi final yapıyor.Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin diziye geri dönmesine rağmen dizinin reytinglerinde beklenen artış sağlanamadı. Dizi, 61. bölümde final yapacak.Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı diziye Petekkaya'nın yanı sıra Hülya Şen ve Melis Birkan da dahil olmuştu.
Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi için final kararı alındı. Dizi, 61. bölümde final yapacak.
Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserlerinden uyarlanan 'Kırmızı Oda' dizisi final yapıyor.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin diziye geri dönmesine rağmen dizinin reytinglerinde beklenen artış sağlanamadı. Dizi, 61. bölümde final yapacak.
Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı diziye Petekkaya'nın yanı sıra Hülya Şen ve Melis Birkan da dahil olmuştu.