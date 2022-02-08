https://tr.sputniknews.com/20220208/koronavirusu-atlatti-cigerleri-iflas-edince-oldu-1053594419.html

Koronavirüsü atlattı, ciğerleri iflas edince öldü

Koronavirüsü atlattı, ciğerleri iflas edince öldü

Aydın'da yakalandığı koronavirüsü yenen 28 yaşındaki Mevlüt Akbaba iddiaya göre ciğerlerinin iflas etmesi sonucu yaşam savaşını kaybetti. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T11:16+0300

2022-02-08T11:16+0300

2022-02-08T11:16+0300

koronavirüs

korona

koronavirüs

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

koronavirüsle mücadele

akciğer

hasta

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Aydın'ın Köşk ilçesinde esnaflık yapan Mevlüt Akbaba bir süredir Aydın Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu. Hastalığı yenerek taburcu olan ve bir süre sonra rahatsızlanan Akbaba, tekrar hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından gencin ciğerlerinin zarar gördüğü belirlendi.Hemen tedavi altına alınan ve 36 gündür yoğun bakımda kalan Mevlüt Akbaba, dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşam savaşını kaybeden gencin ani ölümü ailesi, sevenlerini yasa boğdu.

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