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Koronavirüsü atlattı, ciğerleri iflas edince öldü
Koronavirüsü atlattı, ciğerleri iflas edince öldü
Aydın'da yakalandığı koronavirüsü yenen 28 yaşındaki Mevlüt Akbaba iddiaya göre ciğerlerinin iflas etmesi sonucu yaşam savaşını kaybetti. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T11:16+0300
2022-02-08T11:16+0300
koronavirüs
korona
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
koronavirüsle mücadele
akciğer
hasta
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Aydın'ın Köşk ilçesinde esnaflık yapan Mevlüt Akbaba bir süredir Aydın Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu. Hastalığı yenerek taburcu olan ve bir süre sonra rahatsızlanan Akbaba, tekrar hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından gencin ciğerlerinin zarar gördüğü belirlendi.Hemen tedavi altına alınan ve 36 gündür yoğun bakımda kalan Mevlüt Akbaba, dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşam savaşını kaybeden gencin ani ölümü ailesi, sevenlerini yasa boğdu.
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korona, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri , koronavirüsle mücadele, akciğer, hasta

Koronavirüsü atlattı, ciğerleri iflas edince öldü

11:16 08.02.2022
© İHAKoronavirüsü atlattı, ciğerleri iflas edince öldü
Koronavirüsü atlattı, ciğerleri iflas edince öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© İHA
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Aydın'da yakalandığı koronavirüsü yenen 28 yaşındaki Mevlüt Akbaba iddiaya göre ciğerlerinin iflas etmesi sonucu yaşam savaşını kaybetti.
Aydın'ın Köşk ilçesinde esnaflık yapan Mevlüt Akbaba bir süredir Aydın Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu. Hastalığı yenerek taburcu olan ve bir süre sonra rahatsızlanan Akbaba, tekrar hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından gencin ciğerlerinin zarar gördüğü belirlendi.
Hemen tedavi altına alınan ve 36 gündür yoğun bakımda kalan Mevlüt Akbaba, dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşam savaşını kaybeden gencin ani ölümü ailesi, sevenlerini yasa boğdu.
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