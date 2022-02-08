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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/kremlin-putin-zelenskiy-ile-gorusmeye-hazir-ancak-ne-amacla-gorusulecegini-anlamamiz-gerekiyor-1053612445.html
Kremlin: Putin, Zelenskiy ile görüşmeye hazır ancak ne amaçla görüşüleceğini anlamamız gerekiyor
Kremlin: Putin, Zelenskiy ile görüşmeye hazır ancak ne amaçla görüşüleceğini anlamamız gerekiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu fakat öncelikle bu... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T15:50+0300
2022-02-08T15:50+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir putin
vladimir zelenskiy
pandemi
dmitriy peskov
recep tayyip erdoğan
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Peskov, Putin’in Türkiye’ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin tarihi konusundaki belirsizliğinse sürdüğünü belirtti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir araya gelip gelmeyeceği sorusu üzerine, “Zelenskiy ile görüşme konusuna gelince, olası bir görüşmeyi kimse reddetmiyor. Bu görüşme gerçekten de ülkenin (Ukrayna) güneydoğusundaki ‘gordion düğümünün’ çözülmesine yardımcı olacaksa, Putin herkesle görüşmeye hazır” dedi. Kremlin Sözcüsü’nün kullandığı ‘gordion düğümü’ ifadesi, Büyük İskender ile ilgili bir söylencede geçiyor ve çözülmesi imkansız görünen sorunlar için bir metafor olarak kullanılıyor. Kremlin Sözcüsü, Putin ile Zelenskiy’in olası görüşmesine ilişkin, “Ancak ilk başta ne amaçla, hangi konularda ve hangi potansiyel sonucun elde edilmesine odaklanılarak görüşüleceğini anlamamız gerekiyor. Bunu henüz anlamış değiliz” vurgusu yaptı. Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının bir araya gelip gelmeyeceği, Ukrayna’nın doğusundaki gerilimin sona erdirilmesi üstünden aylardan beri tartışılıyor. Ancak Moskova, Ukrayna’nın doğusundakinin bir ‘iç kriz’ olduğu vurgusunu yapıyor ve bu krizin sona erdirilmesi için ülkenin doğusunda çatışan hükümet ile bağımsızlık yanlısı güçlerin müzakere masasına oturması gerektiğini söylüyor. Son dönemde ise, Rusya’nın NATO’dan Ukrayna’yı ittifaka üye olarak kabul etmeyeceğine ve askeri tesislerini Rusya sınırlarından uzaklaştıracağına dair güvence istemesiyle bu tartışmalara yeni bir boyut eklendi. Bunun yanında Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın Türkiye’ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin tarihi konusunda da bir anlaşma sağlanmadığını belirtti. “Gelecekte böyle bir ziyaret olması gerçekten de planlanıyor. Daha önce defalarca söylediğimiz gibi, Putin ile Erdoğan böyle bir ziyaretin gerçekleşmesi konusunda anlaştı. Bu ziyaretin, çalışma programları ve pandemi koşulları izin verdiğinde gerçekleşmesi konusunda anlaştılar. Ancak şu an için net bir tarih yok” diyen Kremlin Sözcüsü, zamanı gelince, görüşmenin tarihinin diplomatik kanallar üstünden belirleneceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile Zelenskiy’i görüşmeleri için Türkiye’ye davet etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220204/erdogan-sayin-putin-ile-zelenskiyi-bir-araya-getirmek-uzere-bu-toplantiyi-yapalim-istiyoruz-1053466946.html
https://tr.sputniknews.com/20220203/kremlin-putin-ve-erdogan-gorusme-icin-farkli-tarihleri-degerlendiriyor-henuz-kesin-tarih-yok-1053426137.html
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rusya, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy, pandemi, dmitriy peskov, recep tayyip erdoğan

Kremlin: Putin, Zelenskiy ile görüşmeye hazır ancak ne amaçla görüşüleceğini anlamamız gerekiyor

15:50 08.02.2022
© Sputnik / Григорий СысоевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu fakat öncelikle bu görüşmenin ne amaçla yapılacağının netleştirilmesi gerektiğini kaydetti.
Peskov, Putin’in Türkiye’ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin tarihi konusundaki belirsizliğinse sürdüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir araya gelip gelmeyeceği sorusu üzerine, “Zelenskiy ile görüşme konusuna gelince, olası bir görüşmeyi kimse reddetmiyor. Bu görüşme gerçekten de ülkenin (Ukrayna) güneydoğusundaki ‘gordion düğümünün’ çözülmesine yardımcı olacaksa, Putin herkesle görüşmeye hazır” dedi.
Kremlin Sözcüsü’nün kullandığı ‘gordion düğümü’ ifadesi, Büyük İskender ile ilgili bir söylencede geçiyor ve çözülmesi imkansız görünen sorunlar için bir metafor olarak kullanılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşünde, uçakta gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
TÜRKİYE
Erdoğan: Putin-Zelenskiy görüşmesi yeni oluşuma fırsat verir
4 Şubat, 13:03
Kremlin Sözcüsü, Putin ile Zelenskiy’in olası görüşmesine ilişkin, “Ancak ilk başta ne amaçla, hangi konularda ve hangi potansiyel sonucun elde edilmesine odaklanılarak görüşüleceğini anlamamız gerekiyor. Bunu henüz anlamış değiliz” vurgusu yaptı.
Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının bir araya gelip gelmeyeceği, Ukrayna’nın doğusundaki gerilimin sona erdirilmesi üstünden aylardan beri tartışılıyor. Ancak Moskova, Ukrayna’nın doğusundakinin bir ‘iç kriz’ olduğu vurgusunu yapıyor ve bu krizin sona erdirilmesi için ülkenin doğusunda çatışan hükümet ile bağımsızlık yanlısı güçlerin müzakere masasına oturması gerektiğini söylüyor.
Son dönemde ise, Rusya’nın NATO’dan Ukrayna’yı ittifaka üye olarak kabul etmeyeceğine ve askeri tesislerini Rusya sınırlarından uzaklaştıracağına dair güvence istemesiyle bu tartışmalara yeni bir boyut eklendi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurladı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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Kremlin: Putin ve Erdoğan, görüşme için farklı tarihleri değerlendiriyor, henüz kesin tarih yok
3 Şubat, 13:11
Bunun yanında Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın Türkiye’ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin tarihi konusunda da bir anlaşma sağlanmadığını belirtti.
“Gelecekte böyle bir ziyaret olması gerçekten de planlanıyor. Daha önce defalarca söylediğimiz gibi, Putin ile Erdoğan böyle bir ziyaretin gerçekleşmesi konusunda anlaştı. Bu ziyaretin, çalışma programları ve pandemi koşulları izin verdiğinde gerçekleşmesi konusunda anlaştılar. Ancak şu an için net bir tarih yok” diyen Kremlin Sözcüsü, zamanı gelince, görüşmenin tarihinin diplomatik kanallar üstünden belirleneceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile Zelenskiy’i görüşmeleri için Türkiye’ye davet etmişti.
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