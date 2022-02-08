https://tr.sputniknews.com/20220208/kremlin-putin-zelenskiy-ile-gorusmeye-hazir-ancak-ne-amacla-gorusulecegini-anlamamiz-gerekiyor-1053612445.html

Kremlin: Putin, Zelenskiy ile görüşmeye hazır ancak ne amaçla görüşüleceğini anlamamız gerekiyor

Kremlin: Putin, Zelenskiy ile görüşmeye hazır ancak ne amaçla görüşüleceğini anlamamız gerekiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu fakat öncelikle bu... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T15:50+0300

2022-02-08T15:50+0300

2022-02-08T15:50+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

vladimir putin

vladimir zelenskiy

pandemi

dmitriy peskov

recep tayyip erdoğan

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Peskov, Putin’in Türkiye’ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin tarihi konusundaki belirsizliğinse sürdüğünü belirtti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir araya gelip gelmeyeceği sorusu üzerine, “Zelenskiy ile görüşme konusuna gelince, olası bir görüşmeyi kimse reddetmiyor. Bu görüşme gerçekten de ülkenin (Ukrayna) güneydoğusundaki ‘gordion düğümünün’ çözülmesine yardımcı olacaksa, Putin herkesle görüşmeye hazır” dedi. Kremlin Sözcüsü’nün kullandığı ‘gordion düğümü’ ifadesi, Büyük İskender ile ilgili bir söylencede geçiyor ve çözülmesi imkansız görünen sorunlar için bir metafor olarak kullanılıyor. Kremlin Sözcüsü, Putin ile Zelenskiy’in olası görüşmesine ilişkin, “Ancak ilk başta ne amaçla, hangi konularda ve hangi potansiyel sonucun elde edilmesine odaklanılarak görüşüleceğini anlamamız gerekiyor. Bunu henüz anlamış değiliz” vurgusu yaptı. Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının bir araya gelip gelmeyeceği, Ukrayna’nın doğusundaki gerilimin sona erdirilmesi üstünden aylardan beri tartışılıyor. Ancak Moskova, Ukrayna’nın doğusundakinin bir ‘iç kriz’ olduğu vurgusunu yapıyor ve bu krizin sona erdirilmesi için ülkenin doğusunda çatışan hükümet ile bağımsızlık yanlısı güçlerin müzakere masasına oturması gerektiğini söylüyor. Son dönemde ise, Rusya’nın NATO’dan Ukrayna’yı ittifaka üye olarak kabul etmeyeceğine ve askeri tesislerini Rusya sınırlarından uzaklaştıracağına dair güvence istemesiyle bu tartışmalara yeni bir boyut eklendi. Bunun yanında Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın Türkiye’ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin tarihi konusunda da bir anlaşma sağlanmadığını belirtti. “Gelecekte böyle bir ziyaret olması gerçekten de planlanıyor. Daha önce defalarca söylediğimiz gibi, Putin ile Erdoğan böyle bir ziyaretin gerçekleşmesi konusunda anlaştı. Bu ziyaretin, çalışma programları ve pandemi koşulları izin verdiğinde gerçekleşmesi konusunda anlaştılar. Ancak şu an için net bir tarih yok” diyen Kremlin Sözcüsü, zamanı gelince, görüşmenin tarihinin diplomatik kanallar üstünden belirleneceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile Zelenskiy’i görüşmeleri için Türkiye’ye davet etmişti.

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rusya, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy, pandemi, dmitriy peskov, recep tayyip erdoğan