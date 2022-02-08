https://tr.sputniknews.com/20220208/kripto-paralar-ucusa-gecti-bitcoin-son-bir-ayin-en-yuksek-seviyesine-ulasti-1053598464.html

Kripto paralar uçuşa geçti: Bitcoin son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Kripto paralar uçuşa geçti: Bitcoin son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Geçen cuma günü Bitcoin yüzde 12 oranında yükselerek 3 ay sonra ilk kez düşüş trendini kırdı. Bu tarihten sonra Bitcoin öncülüğünde piyasanın genelinde... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T12:20+0300

2022-02-08T12:20+0300

2022-02-08T12:26+0300

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Bitcoin, 24 Ocak’ta 33 bin doların altını gördükten sonra toparlanma eğilimi gösterdi.Trend tersine döndüMilliyet’in aktardığına göre tarihi zirveyi gördükten sonra son 3 aylık dönemde düşüş trendi içerisinde yer alan Bitcoin geçen hafta cuma günü yüzde 12 oranında yükselerek 41 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin’de bu gelişmeyle birlikte düşüş trendi sonlanmış oldu.50 günlük ortalamanın üzerine çıktıBitcoin geçtiğimiz gün 44 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak 2 ay sonra ilk kez 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Bitcoin bugün 45 bin 400 doları aşarak son 1 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin şu dakikalarda 44 bin 440 dolardan işlem görüyor.Neden yükseldi?Dün Valkyrie'nin Bitcoin Madencilik ETF’i ABD teknoloji hisselerinin yer aldığı Nasdaq endeksinde listelenmek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) onay aldı. Bu gelişme sonrası anlık olarak yüzde 3 primlenen Bitcoin, KPMG Kanada’nın bilançosuna Bitcoin ve Ethereum eklemesiyle kazancını artırdı.Tesla, Bitcoin varlığını açıkladıÖte yandan ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, SEC’e yaptığı bildirimde kripto para varlığını paylaştı.Tesla şirketi 31 Aralık 2021 itibarıyla 1.99 milyar dolar değerinde Bitcoin’e sahip olduğunu kaydetti. Tesla daha önceden Şubat 2021’de 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını duyurmuştu.Shiba Inu’da sert yükselişKripto para birimleri arasında son günlerde en iyi performans gösteren dijital varlık Shiba Inu (SHIB) oldu. Shiba Inu cinsi bir köpekten esinlenerek şaka amaçlı piyasaya sürülen Shiba Inu, 3 günde yüzde 56 oranında değer kazandı.Bugün 0.00003510 dolar seviyesine kadar yükselerek zirveyi gören Shiba Inu, şu dakikalarda 0.00003346 dolardan işlem görüyor. Bu gelişmeyle birlikte Shiba Inu, 19 milyar dolarlık piyasa değeri ile en yüksek hacimli 13. kripto para birimi oldu.Bol sıfırlı ve kuruşlu seviyelerde bulunan Shiba Inu’da yükselişler ve düşüşler sert olabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların Shiba Inu’da pozisyon alırken dikkatli olmaları öneriliyor.Ethereum da toparlanıyorBitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum da primli bir seyir izliyor. Ethereum bugün 3 bin 100 dolar seviyesi üzerinde hareket ediyor.Kripto para piyasası 2 trilyon doları aştıKripto para birimlerinin genelinde gerçekleşen yükseliş hareketiyle birlikte piyasanın toplam değeri 2 trilyon dolar seviyesini aştı. Dijital varlıklardaki primli seyir yatırımcı iştahını körüklüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220207/kripto-paralarda-son-durum-shiba-coinde-yuzde-26-dogecoinde-yuzde-7lik-artis-1053544251.html

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shiba coin, kripto, bitcoin, yükseliş