https://tr.sputniknews.com/20220208/kuzey-kibris-basini-halil-falyali-silahli-saldiriya-ugrayarak-hayatini-kaybetti-1053626174.html

Kuzey Kıbrıs basını: Halil Falyalı silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs basını: Halil Falyalı silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti

Halil Falyalı'nın Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada pusu kurularak araç konvoyuna silahlı saldırıda bulunulduğu ve saldırı sonrası yaşamını... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T21:26+0300

2022-02-08T21:26+0300

2022-02-08T22:08+0300

halil falyalı

silahlı saldırı

öldürme

öldü

kktc

kuzey kıbrıs

dünya

sedat peker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053626414_0:278:720:683_1920x0_80_0_0_877c561b00ee0d189e15dec16389bf27.jpg

İş adamı Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs’ta akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı silahlı saldırı sonrası Halil Falyalı'nın şöförü Murat Demirtaş, olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Falyalı'nın ağır şekilde yaralandı. Kuzey Kıbrıs basınına yansıyan haberlere göre Falyalı'nın Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.Halil Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.Girne Kaza Mahkemesi’nde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı Aralık ayında serbest kalmıştı.Halil Falyalı kimdir?Halil Falyalı, Kıbrıs’ın Mağusa kentinde dünyaya gelmiştir. 2000'lerin başında Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane güvenliği olarak işe başlamış, ardından birçok otel işletmeciliği ve kumarhane yöneticiliği yapmış olan Falyalı, Les Ambassadeurs Hotel‘in de sahibi idi. Halil Falyalı'nın adı ilk defa 2016 yılında yasadışı bahis operasyonuyla basında yer aldı. Falyalı'nın ABD'de devam eden bir suç davası bulunuyordu. 2011 mayıs ayında kara para aklama ve uyuşturucu suçlamasıyla açılan davadaki sanıklar Halil Falyalı, kardeşi Hüsnü Falyalı ve Hüsnü Demir'dir. 2010 yılında Kuzey Kıbrıs'ta 'tehdit' sebebiyle tutuklandığı ve ardından serbest kaldığı gündeme yansıdı.Falyalı‘nın adı son dönemde Sedat Peker’in iddialarında da yer almıştı.

kktc

kuzey kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

halil falyalı, silahlı saldırı, öldürme, öldü, kktc, kuzey kıbrıs, sedat peker