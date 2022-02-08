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https://tr.sputniknews.com/20220208/kuzey-kibris-basini-halil-falyali-silahli-saldiriya-ugrayarak-hayatini-kaybetti-1053626174.html
Kuzey Kıbrıs basını: Halil Falyalı silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs basını: Halil Falyalı silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
Halil Falyalı'nın Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada pusu kurularak araç konvoyuna silahlı saldırıda bulunulduğu ve saldırı sonrası yaşamını... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T21:26+0300
2022-02-08T22:08+0300
halil falyalı
silahlı saldırı
öldürme
öldü
kktc
kuzey kıbrıs
dünya
sedat peker
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İş adamı Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs’ta akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı silahlı saldırı sonrası Halil Falyalı'nın şöförü Murat Demirtaş, olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Falyalı'nın ağır şekilde yaralandı. Kuzey Kıbrıs basınına yansıyan haberlere göre Falyalı'nın Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.Halil Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.Girne Kaza Mahkemesi’nde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı Aralık ayında serbest kalmıştı.Halil Falyalı kimdir?Halil Falyalı, Kıbrıs’ın Mağusa kentinde dünyaya gelmiştir. 2000'lerin başında Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane güvenliği olarak işe başlamış, ardından birçok otel işletmeciliği ve kumarhane yöneticiliği yapmış olan Falyalı, Les Ambassadeurs Hotel‘in de sahibi idi. Halil Falyalı'nın adı ilk defa 2016 yılında yasadışı bahis operasyonuyla basında yer aldı. Falyalı'nın ABD'de devam eden bir suç davası bulunuyordu. 2011 mayıs ayında kara para aklama ve uyuşturucu suçlamasıyla açılan davadaki sanıklar Halil Falyalı, kardeşi Hüsnü Falyalı ve Hüsnü Demir'dir. 2010 yılında Kuzey Kıbrıs'ta 'tehdit' sebebiyle tutuklandığı ve ardından serbest kaldığı gündeme yansıdı.Falyalı‘nın adı son dönemde Sedat Peker’in iddialarında da yer almıştı.
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halil falyalı, silahlı saldırı, öldürme, öldü, kktc, kuzey kıbrıs, sedat peker

Kuzey Kıbrıs basını: Halil Falyalı silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti

21:26 08.02.2022 (güncellendi: 22:08 08.02.2022)
© Fotoğraf : FacebookHalil Falyalı
Halil Falyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Fotoğraf : Facebook
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Halil Falyalı'nın Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada pusu kurularak araç konvoyuna silahlı saldırıda bulunulduğu ve saldırı sonrası yaşamını yitirdiği belirtildi.
İş adamı Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs’ta akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.
Uğradığı silahlı saldırı sonrası Halil Falyalı'nın şöförü Murat Demirtaş, olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Falyalı'nın ağır şekilde yaralandı.
Kuzey Kıbrıs basınına yansıyan haberlere göre Falyalı'nın Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.
Halil Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.
Girne Kaza Mahkemesi’nde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı Aralık ayında serbest kalmıştı.

Halil Falyalı kimdir?

Halil Falyalı, Kıbrıs’ın Mağusa kentinde dünyaya gelmiştir. 2000'lerin başında Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane güvenliği olarak işe başlamış, ardından birçok otel işletmeciliği ve kumarhane yöneticiliği yapmış olan Falyalı, Les Ambassadeurs Hotel‘in de sahibi idi.
Halil Falyalı'nın adı ilk defa 2016 yılında yasadışı bahis operasyonuyla basında yer aldı. Falyalı'nın ABD'de devam eden bir suç davası bulunuyordu. 2011 mayıs ayında kara para aklama ve uyuşturucu suçlamasıyla açılan davadaki sanıklar Halil Falyalı, kardeşi Hüsnü Falyalı ve Hüsnü Demir'dir. 2010 yılında Kuzey Kıbrıs'ta 'tehdit' sebebiyle tutuklandığı ve ardından serbest kaldığı gündeme yansıdı.
Falyalı‘nın adı son dönemde Sedat Peker’in iddialarında da yer almıştı.
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