Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220208/macron-putinle-gorusmemden-su-sonucu-cikardim-ukraynada-gerilim-daha-fazla-tirmandirilmayacak-1053603600.html
Macron: Putin'le görüşmemden şu sonucu çıkardım, Ukrayna'da gerilim daha fazla tırmandırılmayacak
Macron: Putin'le görüşmemden şu sonucu çıkardım, Ukrayna'da gerilim daha fazla tırmandırılmayacak
ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinin Avrupa'da yarattığı gerilim karşısında diplomatik temaslara başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T13:25+0300
2022-02-08T13:25+0300
2022-02-08T13:25+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
fransa
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, rusya, emmanuel macron, vladimir putin, ukrayna
Macron: Putin'le görüşmemden şu sonucu çıkardım, Ukrayna'da gerilim daha fazla tırmandırılmayacak Abone ol Ayrıntılar geliyor
ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinin Avrupa'da yarattığı gerilim karşısında diplomatik temaslara başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.