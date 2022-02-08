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Macron: Putin'le görüşmemden şu sonucu çıkardım, Ukrayna'da gerilim daha fazla tırmandırılmayacak
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Macron: Putin'le görüşmemden şu sonucu çıkardım, Ukrayna'da gerilim daha fazla tırmandırılmayacak
Macron: Putin'le görüşmemden şu sonucu çıkardım, Ukrayna'da gerilim daha fazla tırmandırılmayacak
ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinin Avrupa'da yarattığı gerilim karşısında diplomatik temaslara başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T13:25+0300
2022-02-08T13:25+0300
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fransa, rusya, emmanuel macron, vladimir putin, ukrayna

Macron: Putin'le görüşmemden şu sonucu çıkardım, Ukrayna'da gerilim daha fazla tırmandırılmayacak

13:25 08.02.2022
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ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinin Avrupa'da yarattığı gerilim karşısında diplomatik temaslara başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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