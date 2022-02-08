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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/macron-rusyayla-diyalogu-surdurme-ihtiyaci-var-1053631321.html
Macron: Rusya’yla diyaloğu sürdürmeye ihtiyaç var
Macron: Rusya’yla diyaloğu sürdürmeye ihtiyaç var
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'da gerilimi tırmandıracak her türlü riski azaltmak için Rusya'yla diyaloğu sürdürmeye ihtiyaç olduğunu söyledi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T23:28+0300
2022-02-08T23:28+0300
ukrayna krizi
fransa
almanya
rusya
emmanuel macron
andrzej duda
olaf scholz
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.Macron, yaptığı açıklamada, "Son günler yeni yaklaşımları belirleme fırsatını verdi. Bu yaklaşımlar üzerinde birlikte çalışacağız. Ayrıca, ilkelerimize ve değerlerimize sadık kalarak bu zorlu diyaloğu sürdürme arzusuna sahibiz. Ayrıca gerilimi tırmandıracak her türlü riski azaltmak, ihtiyaç duyulan gerilimi azaltma sürecini başlatma, barış ve istikrar inşa etmek için Rusya’yla diyaloğu sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.Macron, 7 Şubat Pazartesi günü Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirmişti.Fransa lideri, bugün Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220208/telegraph-almanya-ve-abd-kuzey-akim-2-konusunda-gorus-ayriligina-dustu-1053629967.html
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fransa, almanya, rusya, emmanuel macron, andrzej duda, olaf scholz, ukrayna

Macron: Rusya’yla diyaloğu sürdürmeye ihtiyaç var

23:28 08.02.2022
© REUTERS / Hannibal HanschkeFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'da gerilimi tırmandıracak her türlü riski azaltmak için Rusya'yla diyaloğu sürdürmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Macron, yaptığı açıklamada, "Son günler yeni yaklaşımları belirleme fırsatını verdi. Bu yaklaşımlar üzerinde birlikte çalışacağız. Ayrıca, ilkelerimize ve değerlerimize sadık kalarak bu zorlu diyaloğu sürdürme arzusuna sahibiz. Ayrıca gerilimi tırmandıracak her türlü riski azaltmak, ihtiyaç duyulan gerilimi azaltma sürecini başlatma, barış ve istikrar inşa etmek için Rusya’yla diyaloğu sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Macron, 7 Şubat Pazartesi günü Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirmişti.
Fransa lideri, bugün Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti.
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