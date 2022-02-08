https://tr.sputniknews.com/20220208/macron-rusyayla-diyalogu-surdurme-ihtiyaci-var-1053631321.html
Macron: Rusya’yla diyaloğu sürdürmeye ihtiyaç var
Macron: Rusya’yla diyaloğu sürdürmeye ihtiyaç var
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'da gerilimi tırmandıracak her türlü riski azaltmak için Rusya'yla diyaloğu sürdürmeye ihtiyaç olduğunu söyledi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T23:28+0300
2022-02-08T23:28+0300
2022-02-08T23:28+0300
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.Macron, yaptığı açıklamada, "Son günler yeni yaklaşımları belirleme fırsatını verdi. Bu yaklaşımlar üzerinde birlikte çalışacağız. Ayrıca, ilkelerimize ve değerlerimize sadık kalarak bu zorlu diyaloğu sürdürme arzusuna sahibiz. Ayrıca gerilimi tırmandıracak her türlü riski azaltmak, ihtiyaç duyulan gerilimi azaltma sürecini başlatma, barış ve istikrar inşa etmek için Rusya’yla diyaloğu sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.Macron, 7 Şubat Pazartesi günü Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirmişti.Fransa lideri, bugün Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220208/telegraph-almanya-ve-abd-kuzey-akim-2-konusunda-gorus-ayriligina-dustu-1053629967.html
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Macron: Rusya’yla diyaloğu sürdürmeye ihtiyaç var
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'da gerilimi tırmandıracak her türlü riski azaltmak için Rusya'yla diyaloğu sürdürmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Macron, yaptığı açıklamada, "Son günler yeni yaklaşımları belirleme fırsatını verdi. Bu yaklaşımlar üzerinde birlikte çalışacağız. Ayrıca, ilkelerimize ve değerlerimize sadık kalarak bu zorlu diyaloğu sürdürme arzusuna sahibiz. Ayrıca gerilimi tırmandıracak her türlü riski azaltmak, ihtiyaç duyulan gerilimi azaltma sürecini başlatma, barış ve istikrar inşa etmek için Rusya’yla diyaloğu sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Macron, 7 Şubat Pazartesi günü Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirmişti.
Fransa lideri, bugün Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti.