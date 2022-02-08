https://tr.sputniknews.com/20220208/macron-zelenskiy-minsk-anlasmalarini-uygulama-arzusunu-teyit-etti-1053628883.html
Macron: Zelenskiy, Minsk Anlaşmalarını uygulama arzusunu teyit etti
Macron: Zelenskiy, Minsk Anlaşmalarını uygulama arzusunu teyit etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy’in Donbass ihtilafının çözümüne yönelik Minsk Anlaşmalarını uygulama arzusunu teyit ettiğini... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T22:47+0300
2022-02-08T22:47+0300
2022-02-08T22:47+0300
ukrayna krizi
ukrayna
minsk anlaşması
vladimir zelenskiy
emmanuel macron
vladimir putin
rusya
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile Kiev’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna liderinin Minsk Anlaşmalarını yerine getirme arzusunu teyit ettiğini söyledi.Macron, "Dün Devlet Başkanı Putin ile bu konuyu (Minsk Anlaşmaları) uzun uzun görüştük. Minsk Anlaşmalarına uymaya hazır olduğunu ifade etti. Buradaki görüşmemiz sırasında bu anlaşmaları uygulama arzunuzu teyit ettiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Macron, Minsk Anlaşmalarını uygulamaya yönelik bu ortak arzunun, siyasi çözümün ve barışı inşa etmenin tek yolu olduğunu kaydetti.Minsk Anlaşmalarının aynı zamanda Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunmasının garantisi olduğuna vurgu yapan Fransa lideri, "Rusya ve Ukrayna’nın bu yükümlülükleri temelinde müzakerelerde ilerleme fırsatımız olacak" diye konuştu.Macron ayrıca, Ukrayna tarafının Donbass'taki ateşkese uyma taahhüdünü de dile getirdiğini ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile pazartesi günü Moskova’da biraraya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron bugün Kiev’de Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmek üzere Berlin'e hareket etti.
https://tr.sputniknews.com/20220207/kremlinde-putin-macron-gorusmesi-basladi-1053572424.html
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ukrayna, minsk anlaşması, vladimir zelenskiy, emmanuel macron, vladimir putin, rusya
Macron: Zelenskiy, Minsk Anlaşmalarını uygulama arzusunu teyit etti
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy’in Donbass ihtilafının çözümüne yönelik Minsk Anlaşmalarını uygulama arzusunu teyit ettiğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile Kiev’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna liderinin Minsk Anlaşmalarını yerine getirme arzusunu teyit ettiğini söyledi.
Macron, "Dün Devlet Başkanı Putin ile bu konuyu (Minsk Anlaşmaları) uzun uzun görüştük. Minsk Anlaşmalarına uymaya hazır olduğunu ifade etti. Buradaki görüşmemiz sırasında bu anlaşmaları uygulama arzunuzu teyit ettiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Macron, Minsk Anlaşmalarını uygulamaya yönelik bu ortak arzunun, siyasi çözümün ve barışı inşa etmenin tek yolu olduğunu kaydetti.
Minsk Anlaşmalarının aynı zamanda Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunmasının garantisi olduğuna vurgu yapan Fransa lideri, "Rusya ve Ukrayna’nın bu yükümlülükleri temelinde müzakerelerde ilerleme fırsatımız olacak" diye konuştu.
Macron ayrıca, Ukrayna tarafının Donbass'taki ateşkese uyma taahhüdünü de dile getirdiğini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile pazartesi günü Moskova’da biraraya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron bugün Kiev’de Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmek üzere Berlin'e hareket etti.