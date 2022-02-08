https://tr.sputniknews.com/20220208/maltepede-makas-atarak-tehlike-sacan-surucu-o-anlari-arkadasina-goruntuletti-1053599639.html

Maltepe'de makas atarak tehlike saçan sürücü o anları arkadaşına görüntületti

Maltepe'de makas atarak tehlike saçan sürücü o anları arkadaşına görüntületti

Maltepe D-100 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Art arda makas atarak ilerleyen sürücü... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T12:34+0300

2022-02-08T12:34+0300

2022-02-08T12:34+0300

türkiye

makas atma

trafik

otomobil

sürücü

ceza

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İstanbul'da Maltepe D-100 karayolu üzerinde bir sürücü yolda makas atarak ilerledi. Sürücü, tehlikeli yolculuğu yanındaki arkadaşına cep telefonu ile kayda aldırdı. Trafikteki diğer araç sürücüleri ise makas atan araca korna çalarak tepki gösterdi.

https://tr.sputniknews.com/20220112/kadikoyde-motosikleti-tek-elle-kullanip-makas-atan-surucuye-ceza-1052678378.html

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makas atma, trafik, otomobil, sürücü, ceza