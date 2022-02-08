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Maltepe'de makas atarak tehlike saçan sürücü o anları arkadaşına görüntületti
Maltepe'de makas atarak tehlike saçan sürücü o anları arkadaşına görüntületti
Maltepe D-100 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Art arda makas atarak ilerleyen sürücü... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T12:34+0300
2022-02-08T12:34+0300
türkiye
makas atma
trafik
otomobil
sürücü
ceza
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İstanbul'da Maltepe D-100 karayolu üzerinde bir sürücü yolda makas atarak ilerledi. Sürücü, tehlikeli yolculuğu yanındaki arkadaşına cep telefonu ile kayda aldırdı. Trafikteki diğer araç sürücüleri ise makas atan araca korna çalarak tepki gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20220112/kadikoyde-motosikleti-tek-elle-kullanip-makas-atan-surucuye-ceza-1052678378.html
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makas atma, trafik, otomobil, sürücü, ceza

Maltepe'de makas atarak tehlike saçan sürücü o anları arkadaşına görüntületti

12:34 08.02.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - CÜNEYT SEVİNDİKMaltepe'de makas atarak tehlike saçan sürücü o anları arkadaşına görüntületti
Maltepe'de makas atarak tehlike saçan sürücü o anları arkadaşına görüntületti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - CÜNEYT SEVİNDİK
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Maltepe D-100 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Art arda makas atarak ilerleyen sürücü, tehlikeli yolculuğu yanındaki arkadaşına cep telefonu ile kayda aldırdı.
İstanbul'da Maltepe D-100 karayolu üzerinde bir sürücü yolda makas atarak ilerledi. Sürücü, tehlikeli yolculuğu yanındaki arkadaşına cep telefonu ile kayda aldırdı.
Trafikteki diğer araç sürücüleri ise makas atan araca korna çalarak tepki gösterdi.
Kadıköy D-100 Karayolu'nda tek elle motosiklet kullanıp, makas atan Hasan Enes Y.’ye, 2 bin 250 lira para cezası kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
TÜRKİYE
Kadıköy’de motosikleti tek elle kullanıp makas atan sürücüye ceza
12 Ocak, 20:53
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