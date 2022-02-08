Maltepe'de makas atarak tehlike saçan sürücü o anları arkadaşına görüntületti

İstanbul'da Maltepe D-100 karayolu üzerinde bir sürücü yolda makas atarak ilerledi. Sürücü, tehlikeli yolculuğu yanındaki arkadaşına cep telefonu ile kayda aldırdı. Trafikteki diğer araç sürücüleri ise makas atan araca korna çalarak tepki gösterdi.
Maltepe D-100 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Art arda makas atarak ilerleyen sürücü, tehlikeli yolculuğu yanındaki arkadaşına cep telefonu ile kayda aldırdı.
İstanbul'da Maltepe D-100 karayolu üzerinde bir sürücü yolda makas atarak ilerledi. Sürücü, tehlikeli yolculuğu yanındaki arkadaşına ceptelefonu ile kayda aldırdı.
Trafikteki diğer araç sürücüleri ise makas atan araca korna çalarak tepki gösterdi.