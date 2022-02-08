https://tr.sputniknews.com/20220208/meteorolojiden-55-kente-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1053591065.html

Meteoroloji'den 55 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'den 55 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya`nın da olduğu 55 ile sarı ve turuncu kod uyarısı yapılırken, Vali Yerlikaya da İstanbul`da tedbir uyarısı yaptı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T09:57+0300

2022-02-08T09:57+0300

2022-02-08T09:57+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

uyarı

yağış

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sağanak yağış uyarısı

ali yerlikaya

kar

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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır ve Van dışında), Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Tokat, Bayburt ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu`nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Karadeniz`in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu`da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya da dahil 23 kent için turuncu ve 32 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu.Genel müdürlük, İstanbul, Marmara ve Kuzey Ege için turuncu kodlu fırtına uyarısı yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220208/ido-ve-budo-seferlerinde-iptaller-1053590205.html

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