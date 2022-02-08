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Meteoroloji'den 55 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji'den 55 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı
İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya`nın da olduğu 55 ile sarı ve turuncu kod uyarısı yapılırken, Vali Yerlikaya da İstanbul`da tedbir uyarısı yaptı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T09:57+0300
2022-02-08T09:57+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
uyarı
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
sağanak yağış uyarısı
ali yerlikaya
kar
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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır ve Van dışında), Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Tokat, Bayburt ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu`nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Karadeniz`in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu`da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya da dahil 23 kent için turuncu ve 32 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu.Genel müdürlük, İstanbul, Marmara ve Kuzey Ege için turuncu kodlu fırtına uyarısı yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220208/ido-ve-budo-seferlerinde-iptaller-1053590205.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, uyarı, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, ali yerlikaya, kar, kar yağışı

Meteoroloji'den 55 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı

09:57 08.02.2022
© İHAİstanbul - Yağış - Yağışlı Hava - Yağmur
İstanbul - Yağış - Yağışlı Hava - Yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© İHA
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İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya`nın da olduğu 55 ile sarı ve turuncu kod uyarısı yapılırken, Vali Yerlikaya da İstanbul`da tedbir uyarısı yaptı.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır ve Van dışında), Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Amasya, Tokat, Bayburt ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu`nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Nevşehir, Niğde, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Karadeniz`in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu`da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya da dahil 23 kent için turuncu ve 32 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Genel müdürlük, İstanbul, Marmara ve Kuzey Ege için turuncu kodlu fırtına uyarısı yaptı.
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