https://tr.sputniknews.com/20220208/moodys-dolarizasyonun-fazla-oldugu-bankalar-fed-riskiyle-karsi-karsiya-1053599761.html

Moody's: Dolarizasyonun fazla olduğu bankalar Fed riskiyle karşı karşıya

Moody's: Dolarizasyonun fazla olduğu bankalar Fed riskiyle karşı karşıya

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Latin Amerika ve gelişmekte olan Avrupa ülkelerindeki bankaların gelişmekte olan ülkeler arasında dolarizasyon... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T12:34+0300

2022-02-08T12:34+0300

2022-02-08T12:39+0300

ekonomi

moody's

abd merkez bankası (fed)

dolarizasyon

türkiye

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Moody's'in dün yayımladığı rapora göre ABD'de faizlerin artması durumunda bankalar yerel para biriminin değer kaybı ve müşterilerin mevduatlarını azaltmaları gibi risklerle karşı karşıya kalabilir.Raporda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri artırmasının büyük ihtimalle gelişmekte olan piyasalara sermaye akışını yavaşlatarak bu ülkelerin para birimlerinin ve ekonomik büyümelerinin zayıflamasına yol açağını ve muhtemelen dolarizasyonun fazla olduğu bankalarda kredi risklerini tetikleyeceğini belirtti.Bloomberg HT’nin aktardığına göre Moody's analistleri, "Bilançolarında büyük miktarda yabancı para kredileri ve mevduatları olan bankalar yerel para birimlerinde sert değer kaybı durumunda sorunlu kredilerde artış yaşanması, kârlılık ve likiditelerinde baskı oluşması ihtimaliyle karşı karşıyalar" diye belirtti.Türkiye'deki döviz mevduatlarında yükseliş bekleniyorRaporda yer alan tahminlere göre yüksek enflasyonla ve kurdaki değer kaybıyla mücadele eden Türkiye'de de döviz mevduatın toplam mevduata oranının 2022 sonuna kadar yüzde 65'e yükselmesi bekleniyor. Türkiye'de döviz mevduatı 2020'nin sonunda yüzde 47, geçen yıl yüzde 63 seviyesindeydi.Avrupa'da, Türkiye, Azerbaycan ve Belarus en fazla dolarizasyonun olduğu üç ülke konumunda.Moody's, "Kur riskine karşı koruma altında olmayan yabancı para kredilerinin ödenmesi gittikçe zorlaşıyor ve mevduat sahipleri fonlarını çekmeye eğimli hale geliyor. Merkez bankalarının, bankaların dolar zararlarını kapatmak için yeterli rezervlerinin olmaması durumunda kriz döneminde yüksek dolarizasyon aynı zamanda finansal istikrara karşı tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

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moody's, abd merkez bankası (fed), dolarizasyon, türkiye