Murat Boz: Zamlar nefes aldırmaz oldu

Elektrik ve doğal gaza gelen zamların ardından ünlü isimler de peş peşe faturalarını paylaşıp tepki etmeye devam ediyor.Genco Erkal, Şahan Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül, Cem Yılmaz, Seray Sever, Yeşim Salkım, Gülse Birsel, Oğuzhan Uğur ve İdo Tatlıses’ten sonra bir tepki de popçu Murat Boz’dan geldi.'Zamlar geri alınsın'Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Murat Boz, önce “Zamlar geri alınsın” dedi. Sonra da yeni bir paylaşım daha yaparak “Hayat pahalılığı üstüne elektriğe ve doğal gaza gelen bu akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu insanlara” ifadelerini kullandı.
Popçu Murat Boz, sosyal medya hesabından "Akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu" diyerek faturalara gelen zamlara tepki gösterdi.
Elektrik ve doğal gaza gelen zamların ardından ünlü isimler de peş peşe faturalarını paylaşıp tepki etmeye devam ediyor.
Genco Erkal, Şahan Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül, Cem Yılmaz, Seray Sever, Yeşim Salkım, Gülse Birsel, Oğuzhan Uğur ve İdo Tatlıses’ten sonra bir tepki de popçu Murat Boz’dan geldi.
'Zamlar geri alınsın'
Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Murat Boz, önce “Zamlar geri alınsın” dedi. Sonra da yeni bir paylaşım daha yaparak “Hayat pahalılığı üstüne elektriğe ve doğal gaza gelen bu akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu insanlara” ifadelerini kullandı.