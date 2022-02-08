https://tr.sputniknews.com/20220208/nazarbayevin-guvenlik-konseyi-ve-halk-asamblesindeki-baskanliklari-resmen-geri-alindi-1053585688.html

Nazarbayev’in Güvenlik Konseyi ve Halk Asamblesi’ndeki başkanlıkları resmen geri alındı

Nazarbayev’in Güvenlik Konseyi ve Halk Asamblesi’ndeki başkanlıkları resmen geri alındı

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülke anayasasındaki 'bazı yasalara değişiklik ve eklemelerin yapılmasına ilişkin' yasa tasarısını imzaladı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T02:04+0300

2022-02-08T02:04+0300

2022-02-08T02:04+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kazakistan

nursultan nazarbayev

kasım cömert tokayev

yasa tasarısı

başkanlık

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Tasarı özellikle ülkede alınan siyasi kararlarla ilgili eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’le görüşülmesini öngören yasaları kapsıyor.Tasarı, yasanın ‘İlk Devlet Başkanı ile ilgili’ maddesinde değişiklik öngörüyor. Bu madde, Nazarbayev’in statüsü ve yetkilerini ilgilendiriyor. Yapılan değişikliklere uygun olarak, Nazarbayev artık Kazakistan Halk Asamblesi ve Güvenlik Konseyi’ne başkanlık etmeyecek.Bununla birlikte Nazarbayev’in Anayasa Konseyi’ne üye olma, hükümet toplantıları ve parlamentoda konuşma hakkı kaldı.Tokayev ayrıca Kazakistan Halk Asamblesi ve Güvenlik Konseyi başkanlık yetkilerinin mevcut Devlet Başkanı’na devrini öngören tasarıyı da imzaladı.Yaklaşık 30 yıl Kazakistan'ı yöneten Nazarbayev, 20 Mart 2019'da devlet başkanlığı görevini bıraktı, ancak Kazakistan Güvenlik Konseyi, Kazakistan Halk Meclisi ve Nur Otan Partisindeki başkanlık görevlerini sürdürmeye devam etti. Nisan 2021'de Nazarbayev, Halk Meclisi Başkanlığı görevinden ayrılma ve yetkileri mevcut devlet başkanına devretme kararını açıkladı.Güvenlik Konseyi Başkanının yetkileri, ülkedeki şiddet olayları sırasında 5 Ocak'ta Kasım Cömert Tokayev'e geçti.Kazakistan’daki şiddet olaylarının başlamasının ardından ilk kez 18 Ocak'ta halka hitap eden 81 yaşındaki Nazarbayev, Tokayev'in Kazakistan'da tam yetkiye sahip olduğunu ve kendisinin artık emekli olduğunu ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220202/kazakistan-parlamentosu-siyasi-kararlarin-nazarbayevle-gorusulmesi-zorunlulugunu-kaldirdi-1053376531.html

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kazakistan, nursultan nazarbayev, kasım cömert tokayev, yasa tasarısı, başkanlık