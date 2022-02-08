https://tr.sputniknews.com/20220208/necip-hablemitoglu-suikasti-zanlisi-nuri-gokhan-bozkir-tutuklandi-1053619915.html

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T17:28+0300

2022-02-08T17:28+0300

2022-02-08T17:30+0300

türkiye

nuri gökhan bozkır

necip hablemitoğlu

gündem

son dakika

haber

tutuklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053190724_0:0:1099:619_1920x0_80_0_0_b9948a46b12ada6fe1699fe9136b20d9.jpg

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi.Nuri Gökhan Bozkır, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki sorgusunun ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edildi.Bozkır, 'örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklandı.Ne olmuştu?Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nuri gökhan bozkır, necip hablemitoğlu, gündem, son dakika, haber, tutuklama