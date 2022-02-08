https://tr.sputniknews.com/20220208/orduda-bahceye-kamyon-devrildi-okul-tatil-edildi-1053599301.html

Ordu'da bahçeye kamyon devrildi, okul tatil edildi

Ordu'da bahçeye kamyon devrildi, okul tatil edildi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, sürücüsünün rampada kontrolünden çıkan çakıl yüklü kamyon, okul bahçesine devrildi. Bu sırada çocukların derste olmasıyla olası... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T12:32+0300

2022-02-08T12:32+0300

2022-02-08T12:32+0300

türkiye

ordu

bahçe

okul

öğrenci

kamyon

kaza

tatil

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Sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlkokulu ve Ortaokulu’nda meydana gelen kazada, Altınordu Belediyesi’ne ait, Uğur Duman yönetimindeki 34 HZ 1385 plakalı çakıl yüklü kamyonun önüne, rampada otomobil çıktı.Araca yol vermek için geri manevra yapan Duman'ın kontrolünden çıkan kamyon, geri geri giderek, okulun bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun içinde sıkışan Duman, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Hafif yaralı Duman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Park halindeki motosikletin ise kamyon damperinin altında kaldığı görüldü.Öğrenciler pencerelerden izlediKaza sırasında öğrencilerin derste olmasıyla olası facia önlendi. Pencerelere çıkan öğrenciler, yaşananları endişeyle izledi. Okul, tedbir amaçlı 1 günlüğüne tatil edilirken, bahçede çalışma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220130/catalcada-polisleri-tasiyan-servis-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1053275164.html

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ordu, bahçe, okul, öğrenci, kamyon, kaza, tatil