https://tr.sputniknews.com/20220208/orduda-bahceye-kamyon-devrildi-okul-tatil-edildi-1053599301.html
Ordu'da bahçeye kamyon devrildi, okul tatil edildi
Ordu'da bahçeye kamyon devrildi, okul tatil edildi
Ordu’nun Altınordu ilçesinde, sürücüsünün rampada kontrolünden çıkan çakıl yüklü kamyon, okul bahçesine devrildi. Bu sırada çocukların derste olmasıyla olası... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T12:32+0300
2022-02-08T12:32+0300
2022-02-08T12:32+0300
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bahçe
okul
öğrenci
kamyon
kaza
tatil
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Sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlkokulu ve Ortaokulu’nda meydana gelen kazada, Altınordu Belediyesi’ne ait, Uğur Duman yönetimindeki 34 HZ 1385 plakalı çakıl yüklü kamyonun önüne, rampada otomobil çıktı.Araca yol vermek için geri manevra yapan Duman'ın kontrolünden çıkan kamyon, geri geri giderek, okulun bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun içinde sıkışan Duman, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Hafif yaralı Duman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Park halindeki motosikletin ise kamyon damperinin altında kaldığı görüldü.Öğrenciler pencerelerden izlediKaza sırasında öğrencilerin derste olmasıyla olası facia önlendi. Pencerelere çıkan öğrenciler, yaşananları endişeyle izledi. Okul, tedbir amaçlı 1 günlüğüne tatil edilirken, bahçede çalışma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220130/catalcada-polisleri-tasiyan-servis-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1053275164.html
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ordu, bahçe, okul, öğrenci, kamyon, kaza, tatil
Ordu'da bahçeye kamyon devrildi, okul tatil edildi
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde, sürücüsünün rampada kontrolünden çıkan çakıl yüklü kamyon, okul bahçesine devrildi. Bu sırada çocukların derste olmasıyla olası facia önlendi. Okul, 1 günlüğüne tatil edildi.
Sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlkokulu ve Ortaokulu’nda meydana gelen kazada, Altınordu Belediyesi’ne ait, Uğur Duman yönetimindeki 34 HZ 1385 plakalı çakıl yüklü kamyonun önüne, rampada otomobil çıktı.
Araca yol vermek için geri manevra yapan Duman'ın kontrolünden çıkan kamyon, geri geri giderek, okulun bahçesine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun içinde sıkışan Duman, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Hafif yaralı Duman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Park halindeki motosikletin ise kamyon damperinin altında kaldığı görüldü.
Öğrenciler pencerelerden izledi
Kaza sırasında öğrencilerin derste olmasıyla olası facia önlendi. Pencerelere çıkan öğrenciler, yaşananları endişeyle izledi. Okul, tedbir amaçlı 1 günlüğüne tatil edilirken, bahçede çalışma başlatıldı.