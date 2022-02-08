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https://tr.sputniknews.com/20220208/otomobiliyle-417-kilometre-hiz-yapan-cekyali-milyonere-sorusturma-acildi-1053625782.html
Otomobiliyle 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyonere soruşturma açıldı
Otomobiliyle 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyonere soruşturma açıldı
Almanya'da otomobiliyle saate 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyoner Radim Passer hakkında soruşturma açıldı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
hız
almanya
çekya
milyoner
radim passer
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Çekyalı milyoner Radim Passer'in Saxony-Anhalt eyaletindeki bir otoyolda geçen yılki aşırı hızlı araç kullanımını Youtube kanalına yüklemesinin ardından olay Alman savcıların dikkatini çekti.Sosyal medyada milyonlarca görüntüleme alan videoda aracın saatte 417 kilometre hıza ulaştığı görüldü.Alman savcıların talimatı üzerine eyalet polisi, Çekyalı milyoner Passer'in hız limiti ihlaline ilişkin soruşturma başlattı.Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Almanya'da hız sınırı olmamasına rağmen aracın hızının belirli bir seviyede olması gerektiğini belirterek sürücünün tutumunu kınadı.Passer'in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı belirtiliyor.
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hız, almanya, çekya, milyoner, radim passer

Otomobiliyle 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyonere soruşturma açıldı

21:02 08.02.2022
© Youtube / Radim Passer]Almanya'da otomobiliyle saate 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyoner Radim Passer hakkında soruşturma açıldı.
Almanya'da otomobiliyle saate 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyoner Radim Passer hakkında soruşturma açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Youtube / Radim Passer]
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Almanya'da otomobiliyle saate 417 kilometre hız yapan Çekyalı milyoner Radim Passer hakkında soruşturma açıldı.
Çekyalı milyoner Radim Passer'in Saxony-Anhalt eyaletindeki bir otoyolda geçen yılki aşırı hızlı araç kullanımını Youtube kanalına yüklemesinin ardından olay Alman savcıların dikkatini çekti.
Sosyal medyada milyonlarca görüntüleme alan videoda aracın saatte 417 kilometre hıza ulaştığı görüldü.
Alman savcıların talimatı üzerine eyalet polisi, Çekyalı milyoner Passer'in hız limiti ihlaline ilişkin soruşturma başlattı.
Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Almanya'da hız sınırı olmamasına rağmen aracın hızının belirli bir seviyede olması gerektiğini belirterek sürücünün tutumunu kınadı.
Passer'in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı belirtiliyor.
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