https://tr.sputniknews.com/20220208/pfizer-kovid-19-asisi-ve-hapindan-bu-yil-54-milyar-dolarlik-gelir-bekliyor-1053622666.html

Pfizer, Kovid-19 aşısı ve hapından bu yıl 54 milyar dolarlık gelir bekliyor

Pfizer, Kovid-19 aşısı ve hapından bu yıl 54 milyar dolarlık gelir bekliyor

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile hapından bu yıl toplam 54 milyar dolarlık gelir elde etmeyi beklediğini duyurdu. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T19:13+0300

2022-02-08T19:13+0300

2022-02-08T19:13+0300

koronavirüs

almanya

abd

pfizer

biontech

koronavirüs

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Pfizer, 2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.Açıklamada, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelirin 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 105 artarak 23.8 milyar dolara yükseldiği belirtildi.Pfizer'ın gelirinin 2021 genelinde de bir önceki yıla kıyasla neredeyse iki katına çıkarak 81.3 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.Şirketin bu yılki gelir beklentisinin 98 milyar dolar ile 102 milyar dolar arasında olduğu aktarılan açıklamada, Pfizer'ın Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile hapından toplam 54 milyar dolarlık gelir elde etmeyi beklediği kaydedildi.Açıklamada, Kovid-19 aşısından bu yıl 32 milyar dolar ve Kovid-19 hastaları için geliştirilen "Paxlovid" antiviral ilacından 22 milyar dolarlık gelir sağlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

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almanya, abd, pfizer, biontech , koronavirüs