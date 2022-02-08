https://tr.sputniknews.com/20220208/putin-hidrokarbondan-vazgecmek-icin-henuz-erken-1053628134.html

Putin: Hidrokarbondan vazgeçmek için henüz erken

Putin: Hidrokarbondan vazgeçmek için henüz erken

Rusya lideri Putin, hidrokarbondan vazgeçmek için henüz erken olduğunu, fakat dünyanın ve insanlığın ne yönde hareket ettiğinin de bilincinde olunması... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T22:24+0300

2022-02-08T22:24+0300

2022-02-08T22:24+0300

dünya

vladimir putin

rusya

hidrokarbon

yeşil enerji

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Bilim ve Eğitim Konseyi üyeleri ile video konferans yoluyla bir araya geldiği toplantıda hidrokarbondan daha onlarca yıl vazgeçmenin mümkün olamayacağını, fakat dünyanın ve insanlığın hangi yönde hareket ettiğinin de anlaşılması gerektiğini söyledi.Putin, “Hidrokarbondan vazgeçmek için henüz erken olduğunu birçok kez söylemiştim, 20, 30 ve hatta belki 50 yıl boyunca tüm bunlar, özellikle gaz ile ilgili imkanlarımız yoğun bir biçimde kullanılacak, ancak yine de tüm insanlığın hangi yönde hareket ettiğini, gezegenimizin hangi yönde hareket ettiğini anlamalıyız” diye konuştu.Rus lider, bunun öncelikli olarak Rusya vatandaşlarının çevresel refahı ve yaşam kalitesi için özellikle önemli olduğunu da sözlerine ekledi.‘Rusya yeşil enerji geliştirme potansiyeline sahip’Rusya’nın yeşil enerji geliştirme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mutlaka ilerlememiz, ileriye hareket etmemiz gerekiyor, kaldı ki ülkemizin coğrafi ve doğal özellikleri, bilimsel potansiyelimiz kesinlikle her türlü ekolojik bakımdan temiz enerjiyi başarıyla geliştirmemize imkan sağlıyor."Putin, Rusya’nın dünyada lider konumda bulunduğu kontrollü termonükleer füzyon ve yenilikçi plazma teknolojilerinin de buna dahil olduğunu sözlerine ekledi.

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vladimir putin, rusya, hidrokarbon, yeşil enerji