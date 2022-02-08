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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/putin-natonun-eylem-planinda-rusya-dusman-olarak-degerlendiriliyor-1053582803.html
Putin: NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor
Putin: NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor
Rusya lideri Putin, "NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor" açıklamasını yaptı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T00:29+0300
2022-02-08T00:29+0300
2022-02-08T00:47+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
emmanuel macron
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna konulu toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Macron'un açıklamalarından satır başları ise şöyle:
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vladimir putin, emmanuel macron
Putin: NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor 00:29 08.02.2022 (güncellendi: 00:47 08.02.2022) Abone ol Ayrıntılar geliyor
Rusya lideri Putin, "NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor" açıklamasını yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna konulu toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.
Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor.
NATO, Rusya'ya ders vermeye kalkıyor.
NATO üyeleri Ukrayna'ya silah pompalamayı sürdürüyor, bu konu Macron ile görüşüldü.
Macron'un dikkatini Kiev'in Minsk Anlaşmalarına riayet etmemesine çektim.
Kiev, Minsk Anlaşmalarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
ABD ve NATO, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda sahip olduğu temel endişeleri görmezden geldi.
Macron'un açıklamalarından satır başları ise şöyle:
(Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko'nun Belarus'taki nükleer silahlar hakkındaki sözlerinden endişeliydim ama Putin beni bu konuda teskin etti.