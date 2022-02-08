https://tr.sputniknews.com/20220208/rus-disisleri-bati-rusyaya-yaptirim-getirmek-icin-neden-uydurmaya-hazir-1053594532.html

Rus Dışişleri: Batı, Rusya’ya yaptırım getirmek için neden uydurmaya hazır

Rus Dışişleri: Batı, Rusya’ya yaptırım getirmek için neden uydurmaya hazır

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Rusya’nın komşu ülkelere saldıracağı düşüncesinin, Batı’nın yeni yaptırımlarına neden bulmak için kullandığı... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T11:16+0300

2022-02-08T11:16+0300

2022-02-08T11:16+0300

dünya

rusya

ukrayna

yaptırım

rusya dışişleri bakanlığı

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Sputnik’e konuşan pankin, “Genel olarak, Rusya’ya bu tür yaptırımlar getirmek için bir neden olmadığında dahi bu nedenlerin bulunacağı, daha doğrusu uydurulacağı çoktan anlaşılmış durumda. Kullanılan nedenler arasında daha önce de belirttiğimiz gibi, Rusya’nın komşu ülkelere saldıracağı şeklindeki çılgınca bir sabit fikir var” dedi.Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.

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rusya, ukrayna, yaptırım, rusya dışişleri bakanlığı