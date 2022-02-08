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Rus Dışişleri: Batı, Rusya’ya yaptırım getirmek için neden uydurmaya hazır
Rus Dışişleri: Batı, Rusya’ya yaptırım getirmek için neden uydurmaya hazır
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Rusya’nın komşu ülkelere saldıracağı düşüncesinin, Batı’nın yeni yaptırımlarına neden bulmak için kullandığı... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T11:16+0300
2022-02-08T11:16+0300
dünya
rusya
ukrayna
yaptırım
rusya dışişleri bakanlığı
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Sputnik’e konuşan pankin, “Genel olarak, Rusya’ya bu tür yaptırımlar getirmek için bir neden olmadığında dahi bu nedenlerin bulunacağı, daha doğrusu uydurulacağı çoktan anlaşılmış durumda. Kullanılan nedenler arasında daha önce de belirttiğimiz gibi, Rusya’nın komşu ülkelere saldıracağı şeklindeki çılgınca bir sabit fikir var” dedi.Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.
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rusya, ukrayna, yaptırım, rusya dışişleri bakanlığı

Rus Dışişleri: Batı, Rusya’ya yaptırım getirmek için neden uydurmaya hazır

11:16 08.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Rusya’nın komşu ülkelere saldıracağı düşüncesinin, Batı’nın yeni yaptırımlarına neden bulmak için kullandığı çılgınca bir sabit fikir olduğunu ifade etti.
Sputnik’e konuşan pankin, “Genel olarak, Rusya’ya bu tür yaptırımlar getirmek için bir neden olmadığında dahi bu nedenlerin bulunacağı, daha doğrusu uydurulacağı çoktan anlaşılmış durumda. Kullanılan nedenler arasında daha önce de belirttiğimiz gibi, Rusya’nın komşu ülkelere saldıracağı şeklindeki çılgınca bir sabit fikir var” dedi.
Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.
Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.
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